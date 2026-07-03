Hannes Sigurdsson gewinnt mit U14-Auswahl DFB-Turnier

Starke Leistung: Der bayerische U14-Junioren-Leistungskader von Verbandstrainer Hannes Sigurdsson (l.) hat das DFB-Sichtungsturnier 2026 im SportCentrum Kaiserau in Kamen gewonnen. – Foto: BFV

Der frühere Trainer des FC Deisenhofen hat mit dem U14-Leistungskader des Bayerischen Fußball-Verbandes das DFB-Sichtungsturnier in Kamen gewonnen. Es war der erste DFB-Länderpokal-Sieg einer BFV-Junioren-Auswahl in dieser Altersklasse seit zehn Jahren.

Hannes Sigurdsson hat schon viel gesehen in seinem Fußballleben. Der frühere isländische Nationalspieler stand bei Vereinen in seiner Heimat, in Dänemark, Norwegen, Schweden, Russland, Kasachstan, Österreich und auch in der englischen Premier League unter Vertrag, in Deutschland absolvierte er drei Partien für Jahn Regensburg. In Bayern begann er schließlich auch seine Trainerkarriere, der FC Deisenhofen war seine erste Station, und gleich eine sehr erfolgreiche: Während seiner vierjährigen Amtszeit von 2018 bis 2022 führte er die Blauhemden in die Bayernliga. Nun hat der 43-Jährige einen weiteren Beweis seiner Fähigkeiten geliefert: Der von Sigurdsson trainierte U14-Junioren-Leistungskader des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) gewann das DFB-Sichtungsturnier in Kamen. Es war der erste DFB-Länderpokal-Sieg einer BFV-Junioren-Auswahl in dieser Altersklasse seit 2014, also genau jenem Jahr, in dem die Talente in Sigurdssons Kader geboren wurden.

Ich schaue öfter bei Spielen vorbei, es ist immer schön, die Leute dort zu treffen.

Hannes Sigurdsson über Besuche beim FC Deisenhofen.

„Überragend! Es war ein enges Spiel, aber nach der Führung haben wir die Kontrolle übernommen und verdient gewonnen. Die Jungs haben sehr reif, sehr erwachsen gespielt und sich am Ende mit dem Titel für die harte Arbeit belohnt“, zeigte sich der Coach begeistert vom entscheidenden 3:0 gegen die Auswahl Badens, die vor der Partie in der Tabelle noch vorne lag.

Gespielt wurde jeweils dreimal 20 Minuten im sogenannten „Hammes-Modell“. Das heißt, dass sich die Paarungen des Folge-Spieltags aus der Tabellenplatzierung ergeben, also Erster gegen Zweiter, Dritter gegen Vierter und so weiter. „Ein interessanter Modus“, findet Sigurdsson, dessen Team sich nach dem 0:1-Fehlstart gegen die Mittelrhein-Auswahl allerdings erst einmal auf Platz acht wiederfand. „Ich trainiere die Mannschaft erst seit April, wir hatten nur zwei Lehrgänge, deshalb war es normal, dass im ersten Spiel nicht alles optimal gelaufen ist. Aber es war ein wichtiges Spiel, denn man hat gesehen, was man besser machen muss. Und wir haben uns dann fußballerisch und mental gesteigert.“ Durch ein 3:1 gegen Niedersachsen und ein 10:0 gegen Südbaden kletterte sein Team auf Rang zwei, ermöglichte damit das Finale gegen Baden, in dem Bryson Ngatchou vom FC Bayern (2) und Abdul Sawaneh vom 1. FC Nürnberg die Tore erzielten.

Sigurdsson feierte damit nur wenige Monate nach seinem Einstieg in die Nachwuchsarbeit gleich einen tollen Erfolg. Vom FC Deisenhofen war er 2022 zum SV Wacker Burghausen gewechselt, wurde dort aber im September 2023 zu Beginn seiner zweiten Saison nach schwachem Start entlassen. Er nutzte die Zeit, um den Fußballlehrer zu machen, er könnte also jede Profimannschaft trainieren, aber der weit gereiste Ex-Profi fühlt sich in Bayern wohl. „Ich bin beim BFV sehr zufrieden, meine Kinder sind im Münchner Raum in der Schule.“ Die Umstellung vom Herren- auf den Jugendbereich fiel ihm nicht schwer: „Das sind die besten Spieler ihres Jahrgangs in Bayern. Man muss vielleicht taktisch ein bisschen was anpassen, aber ich habe schon hohe Erwartungen, im Grunde die gleichen wie bei den Erwachsenen, auch außerhalb des Platzes und, was die Einstellung betrifft.“

Nächstes Jahr übernimmt Sigurdsson den Förderkader des Jahrgangs 2013, arbeitet, wie alle Verbandstrainer, auch in der Ausbildung. So war er im November Prüfer beim B-Lizenz-Sonderlehrgang mit Ex-Nationalspieler Sebastian Rudy als Teilnehmer. Und da der Weg von der Sportschule Oberhaching zum FC Deisenhofen nicht weit ist, fällt auch die Kontaktpflege zum Ex-Verein leicht: „Ich schaue öfter bei Spielen vorbei, es ist immer schön, die Leute dort zu treffen.“ (um)