Hannes Schlarbaum kehrt zum FC zurück

Der FC Homberg kann den nächsten wichtigen Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Mit Hannes Schlarbaum kehrt ein echtes Eigengewächs zurück an seine alte Wirkungsstätte. Der junge Offensivspieler wechselt im Sommer 2026 von der FSG Efze zurück zum FC Homberg. Gleichzeitig ist Schlarbaum bereits der vierte Neuzugang für die kommende Spielzeit und unterstreicht damit die ambitionierten Planungen des Vereins für den anstehenden Umbruch.

Der Torjäger durchlief große Teile seiner fußballerischen Ausbildung in der JSG Homberg-Remsfeld und machte bereits in den Jugendmannschaften mit starken Torquoten auf sich aufmerksam. Schon in der Jugend zählte Schlarbaum regelmäßig zu den auffälligsten Offensivspielern seines Jahrgangs und überzeugte mit Tempo, Abschlussstärke und großem Zug zum Tor.

Im Sommer 2025 wechselte der Angreifer zur FSG Efze, wo ihm der Durchbruch im Seniorenbereich eindrucksvoll gelang. In bislang 17 Spielen erzielte Schlarbaum starke 21 Tore und entwickelte sich damit zu einem der gefährlichsten Stürmer der A-Liga. Seine Quote unterstreicht eindrucksvoll seine Qualitäten im Abschluss sowie seine enorme Präsenz im letzten Drittel.