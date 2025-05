BACK TO THE ROOTS #2 - Auch Hannes Pollmann läuft in der nächsten Saison im Eichenlaubstadion auf

Hannes durchlief seit der C-Jugend die Laxtener Leistungsteams und wechselte in der Saison 23/24 zum ASV Altenlingen ins Bezirksliga-Team, wo er u.a. im letzten Jahr den Stadtmeistertitel bei uns im Eichenlaubstadion feiern konnte. Dort sammelte er in den letzten beiden Jahren wertvolle Erfahrung unter verschiedenen Trainern und kommt jetzt zurück in die Heimat, um die Entwicklung der letzten Jahre mit voranzutreiben.