Hannes Pöschl ist nach Gala-Auftritt der FuPa-Spieler der Woche

Hannes Pöschl ist der FuPa-Spieler der Woche – und das kam für ihn unerwartet. „Vielen Dank. Tatsächlich habe ich nicht damit gerechnet, so eine Auszeichnung zu bekommen. Freuen tut es mich aber natürlich sehr“, sagt der 29-jährige Stürmer des TSV Berg. Der klare 8:2-Heimerfolg gegen den FC Esslingen war ein echtes Offensivfeuerwerk – und Pöschl war mit vier Treffern der überragende Akteur auf dem Platz.

Zielstrebig, einfach, geschlossen

Die Grundlage für den deutlichen Erfolg lag für Pöschl in einer konsequenten Herangehensweise. „Ich glaube, wir haben besonders zielstrebig und einfach nach vorne gespielt, als Mannschaft ziemlich geschlossen verteidigt, uneigennützig den besser postierten Mitspieler angespielt und von Beginn an gezeigt, dass unser RAFI Stadion zu einer kleinen Festung wird im Hinblick auf den Klassenverbleib.“

Einfache Tore – und der Wunsch nach mehr Anspruch

Wie Pöschl zu seinen Toren kam, beschreibt er so: „Am Samstag haben es meine Mitspieler mir besonders einfach gemacht. Bei drei von vier Toren musste ich tatsächlich ‘nur’ da stehen, wo ein Stürmer steht.“ Solche Treffer nimmt er gerne mit – sieht sie aber nicht als Dauerlösung: „Dennoch dürfen gerne auch etwas anspruchsvollere Tore im Verlauf der Saison dazu kommen.“

Ein Verein wie eine Familie

Pöschl betont, dass der Erfolg des TSV Berg nicht nur auf dem Platz entsteht. „Der Verein verkörpert eine Familie. Es läuft nicht immer alles rund – dennoch steht man zusammen, wenn es drauf ankommt.“ Diese familiäre Atmosphäre, gepaart mit gegenseitiger Unterstützung, ist für ihn ein entscheidender Faktor für die positive Entwicklung des Teams.

Respekt vor den Mitspielern, Fan von Lukaku

In der Mannschaft will Pöschl keinen Einzelnen herausheben. „In unserem Team gibt es tatsächlich zu viele Ballkünstler, Fighter, Marathonläufer – von allem etwas und jeder auf seine Art und Weise besonders.“ Bei den Profis hat er hingegen einen klaren Favoriten: „Im Profi-Bereich bin ich tatsächlich großer Fan von Romelu Lukaku.“

Das Sturmzentrum als Heimat

An seiner bevorzugten Position lässt Pöschl keinen Zweifel. „Für mich gibt es nur das Sturmzentrum. Da fühle ich mich wohl. Ich denke, auf anderen Positionen bin ich auch kein großer Mehrwert für die Mannschaft.“ Seine Präsenz im Strafraum, gepaart mit dem richtigen Gespür für Räume, macht ihn zu einer verlässlichen Waffe.

Klassenerhalt als oberstes Ziel

Der TSV Berg ist stark in die Verbandsliga-Saison gestartet. Pöschl warnt jedoch vor zu viel Euphorie. „Der Start war zweifelsohne wie aus dem Bilderbuch. Dennoch ist die Saison lang. Wir müssen schnellstmöglich die berühmte Schallmauer von 40 Punkten knacken, um den Ligaverbleib zu sichern.“ Sollte mehr drin sein, werde man das mitnehmen: „Sollte sich im Laufe der Saison eine Platzierung weiter oben einspielen, nehmen wir das natürlich gerne mit.“

Erfahrung weitergeben, Trainerrolle im Blick

Auch sportlich hat Pöschl eine klare Vorstellung, wie seine nächsten Jahre aussehen sollen. „Mittelfristig hoffe ich, dass mein Körper der Belastung des Verbandsligafußballs weiterhin standhält und ich meinen jungen Kollegen einiges meiner Erfahrung weitergeben kann.“ Für die Zeit nach der aktiven Karriere hat er ebenfalls einen Plan: „Später sehe ich mich definitiv in der Rolle des Trainers. Da gilt es aber noch das eine oder andere zu lernen.“

Familienzeit und Reisen als Ausgleich

Abseits des Rasens widmet sich Pöschl voll seiner Familie. „Bin ich nicht auf dem Fußballfeld, verbringe ich am liebsten Zeit mit meiner Frau Patricia und meiner kleinen Tochter Malia – am liebsten natürlich unterwegs auf Reisen.“ Die gemeinsamen Erlebnisse sind für ihn ein wichtiger Ausgleich zum sportlichen Alltag.

Teamleiter im Lieferantenmanagement

Auch beruflich ist Pöschl fest verankert. „Beruflich hat es mich nach Berg zur Firma RAFI verschlagen. Da habe ich als Teamleiter die Verantwortung für das Lieferantenmanagement übernommen.“ Die Verbindung zwischen seinem Arbeitgeber und dem Verein ist dabei mehr als nur zufällig – das RAFI Stadion ist Heimspielstätte des TSV Berg.

Ein Stürmer mit Torinstinkt und Führungsqualitäten

Mit vier Treffern gegen Esslingen hat Hannes Pöschl eindrucksvoll gezeigt, warum er für den TSV Berg so wichtig ist. Torinstinkt, Teamgeist und Führungsqualitäten machen ihn zu einer Schlüsselfigur. Seine Wahl zum FuPa-Spieler der Woche ist daher nicht nur ein persönlicher Erfolg, sondern auch ein Signal: Pöschl ist bereit, Verantwortung zu übernehmen – auf dem Platz, in der Kabine und in Zukunft vielleicht auch an der Seitenlinie.