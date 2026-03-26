Hannes Nagels Goldtor lässt den TV Neuler jubeln



Die SG Bettringen geht als Tabellenzweiter mit 40 Punkten in dieses Heimspiel und hat mit dem 3:1 beim FC Durlangen, dem 2:1 gegen die TSG Nattheim und dem 2:1 beim TV Neuler zuletzt eindrucksvoll gezeigt, dass sie das Aufstiegsrennen mit aller Konsequenz annimmt. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II steht mit 20 Punkten nur auf Rang zehn und kassierte zuletzt ein 0:2 gegen den 1. FC Germania Bargau, zuvor aber auch ein 3:0 gegen den TSV Böbingen und ein 3:0 gegen den TV Neuler. Bettringen wirkt stabiler, klarer und in den entscheidenden Momenten reifer, während Hofherrnweiler-Unterrombach II dringend ein Zeichen im engen unteren Mittelfeld setzen muss. Für beide Mannschaften ist es ein Spiel mit klarer Richtung: oben dranbleiben gegen den drohenden Rückfall in den Tabellenkeller. Die SG Bettringen geht als Tabellenzweiter mit 40 Punkten in dieses Heimspiel und hat mit dem 3:1 beim FC Durlangen, dem 2:1 gegen die TSG Nattheim und dem 2:1 beim TV Neuler zuletzt eindrucksvoll gezeigt, dass sie das Aufstiegsrennen mit aller Konsequenz annimmt. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II steht mit 20 Punkten nur auf Rang zehn und kassierte zuletzt ein 0:2 gegen den 1. FC Germania Bargau, zuvor aber auch ein 3:0 gegen den TSV Böbingen und ein 3:0 gegen den TV Neuler. Bettringen wirkt stabiler, klarer und in den entscheidenden Momenten reifer, während Hofherrnweiler-Unterrombach II dringend ein Zeichen im engen unteren Mittelfeld setzen muss. Für beide Mannschaften ist es ein Spiel mit klarer Richtung: oben dranbleiben gegen den drohenden Rückfall in den Tabellenkeller.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSV Hüttlingen Hüttlingen FC Durlangen Durlangen 15:00 live PUSH



Der TSV Hüttlingen steht als Achter mit 25 Punkten in einer heiklen Zwischenzone und hat mit dem 1:0 bei der TSG Nattheim nach zuvor zwei Niederlagen gegen den SSV Aalen und den TV Neuler wieder Luft geholt. Der FC Durlangen liegt mit 20 Punkten auf Rang 13 und wartet nach dem 1:3 gegen die SG Bettringen, dem 1:2 in Bargau und dem 0:0 gegen die Sportfreunde Lorch weiter auf den nächsten Befreiungsschlag. Das macht diese Partie brisant, weil Hüttlingen sich mit einem Heimsieg deutlicher vom Tabellenende lösen könnte, während Durlangen jeden Zähler im Kampf gegen die Abstiegsränge braucht. Viel spricht für ein umkämpftes, zähes Spiel zweier Mannschaften, die sich in dieser Phase nichts schenken können. Der TSV Hüttlingen steht als Achter mit 25 Punkten in einer heiklen Zwischenzone und hat mit dem 1:0 bei der TSG Nattheim nach zuvor zwei Niederlagen gegen den SSV Aalen und den TV Neuler wieder Luft geholt. Der FC Durlangen liegt mit 20 Punkten auf Rang 13 und wartet nach dem 1:3 gegen die SG Bettringen, dem 1:2 in Bargau und dem 0:0 gegen die Sportfreunde Lorch weiter auf den nächsten Befreiungsschlag. Das macht diese Partie brisant, weil Hüttlingen sich mit einem Heimsieg deutlicher vom Tabellenende lösen könnte, während Durlangen jeden Zähler im Kampf gegen die Abstiegsränge braucht. Viel spricht für ein umkämpftes, zähes Spiel zweier Mannschaften, die sich in dieser Phase nichts schenken können.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSG Schnaitheim Schnaitheim TSG Nattheim Nattheim 15:00 PUSH



Die TSG Schnaitheim geht als Zwölfter mit 20 Punkten in dieses Nachbarschaftsduell und hat beim 2:4 in Neuler zwar erneut defensive Probleme offenbart, davor aber beim 2:3 gegen den SSV Aalen und dem 0:0 in Tannhausen durchaus Widerstand gezeigt. Die TSG Nattheim reist als Sechster mit 28 Punkten an, musste aber zuletzt einen Dämpfer durch das 0:1 gegen den TSV Hüttlingen hinnehmen, nachdem zuvor ein 2:1 in Bettringen und ein 3:0 gegen den 1. FC Germania Bargau gelungen waren. Für Schnaitheim ist es die Chance, sich im unteren Drittel Luft zu verschaffen, für Nattheim dagegen die Gelegenheit, den Anschluss an die Spitzengruppe nicht abreißen zu lassen. Die Ausgangslage verspricht ein intensives Spiel, weil beide Mannschaften mit sehr unterschiedlichen Zielen, aber ähnlichem Druck antreten. Die TSG Schnaitheim geht als Zwölfter mit 20 Punkten in dieses Nachbarschaftsduell und hat beim 2:4 in Neuler zwar erneut defensive Probleme offenbart, davor aber beim 2:3 gegen den SSV Aalen und dem 0:0 in Tannhausen durchaus Widerstand gezeigt. Die TSG Nattheim reist als Sechster mit 28 Punkten an, musste aber zuletzt einen Dämpfer durch das 0:1 gegen den TSV Hüttlingen hinnehmen, nachdem zuvor ein 2:1 in Bettringen und ein 3:0 gegen den 1. FC Germania Bargau gelungen waren. Für Schnaitheim ist es die Chance, sich im unteren Drittel Luft zu verschaffen, für Nattheim dagegen die Gelegenheit, den Anschluss an die Spitzengruppe nicht abreißen zu lassen. Die Ausgangslage verspricht ein intensives Spiel, weil beide Mannschaften mit sehr unterschiedlichen Zielen, aber ähnlichem Druck antreten.



Die SG Heldenfingen/Heuchlingen belegt mit 20 Punkten Rang elf und musste sich zuletzt zweimal knapp geschlagen geben, erst mit 0:1 bei Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II und davor mit 0:1 gegen den FV 08 Unterkochen, nachdem zuvor ein 3:1 gegen den TV Neuler gelungen war. Die DJK Schwabsberg-Buch steht mit 27 Punkten auf Platz sieben und holte zuletzt ein 2:2 gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II, gewann davor 3:2 in Unterkochen und unterlag zuvor 1:3 in Neuler. Die Gastgeber brauchen dringend wieder Ertrag, um sich nicht tiefer in den Abstiegsstrudel ziehen zu lassen, während Schwabsberg mit einem Auswärtssieg den Blick weiter nach oben richten könnte. Das Duell hat deshalb Gewicht, auch wenn es auf den ersten Blick ein klassisches Mittelfeldspiel ist. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen belegt mit 20 Punkten Rang elf und musste sich zuletzt zweimal knapp geschlagen geben, erst mit 0:1 bei Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II und davor mit 0:1 gegen den FV 08 Unterkochen, nachdem zuvor ein 3:1 gegen den TV Neuler gelungen war. Die DJK Schwabsberg-Buch steht mit 27 Punkten auf Platz sieben und holte zuletzt ein 2:2 gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II, gewann davor 3:2 in Unterkochen und unterlag zuvor 1:3 in Neuler. Die Gastgeber brauchen dringend wieder Ertrag, um sich nicht tiefer in den Abstiegsstrudel ziehen zu lassen, während Schwabsberg mit einem Auswärtssieg den Blick weiter nach oben richten könnte. Das Duell hat deshalb Gewicht, auch wenn es auf den ersten Blick ein klassisches Mittelfeldspiel ist.



Der TSV Böbingen rangiert mit 19 Punkten auf Platz 14 und steckt nach dem 0:4 in Unterkochen, dem 0:3 in Hofherrnweiler-Unterrombach und dem 1:1 gegen den FC Durlangen in einer schwierigen Phase. Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II reist mit 43 Punkten an und behauptete seine Position zuletzt mit dem 1:0 bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen, dem 2:2 bei der DJK Schwabsberg-Buch und dem 1:0 gegen den FV 08 Unterkochen. Die Rollen sind damit klar verteilt, doch gerade für Böbingen ist dieses Heimspiel eine Chance, mit Leidenschaft und Widerstandskraft gegen das Topteam ein Signal im Abstiegskampf zu setzen. Dorfmerkingen II wiederum weiß, dass in diesen Spielen die Meisterschaft nicht glanzvoll, sondern mit Disziplin und Nervenstärke verteidigt wird. Der TSV Böbingen rangiert mit 19 Punkten auf Platz 14 und steckt nach dem 0:4 in Unterkochen, dem 0:3 in Hofherrnweiler-Unterrombach und dem 1:1 gegen den FC Durlangen in einer schwierigen Phase. Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II reist mit 43 Punkten an und behauptete seine Position zuletzt mit dem 1:0 bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen, dem 2:2 bei der DJK Schwabsberg-Buch und dem 1:0 gegen den FV 08 Unterkochen. Die Rollen sind damit klar verteilt, doch gerade für Böbingen ist dieses Heimspiel eine Chance, mit Leidenschaft und Widerstandskraft gegen das Topteam ein Signal im Abstiegskampf zu setzen. Dorfmerkingen II wiederum weiß, dass in diesen Spielen die Meisterschaft nicht glanzvoll, sondern mit Disziplin und Nervenstärke verteidigt wird.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Lorch SF Lorch FV 08 Unterkochen Unterkochen 15:00 live PUSH



Die Sportfreunde Lorch sind mit 11 Punkten Vorletzter, haben aber mit dem 3:1 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II und dem 0:0 in Durlangen zuletzt Lebenszeichen gesendet, nachdem zuvor beim 0:3 in Nattheim erneut die Grenzen sichtbar wurden. Der FV 08 Unterkochen steht mit 37 Punkten auf Rang drei und ist nach dem 4:0 gegen den TSV Böbingen, dem 1:0 bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen und dem 3:2 gegen die DJK Schwabsberg-Buch eines der formstärksten Teams der Liga. Für Lorch geht es um jeden Punkt im Überlebenskampf, für Unterkochen darum, den Druck auf die beiden Mannschaften vor sich hochzuhalten. Die Konstellation ist eindeutig, aber gerade solche Spiele tragen in dieser Phase oft eine eigene, unangenehme Spannung in sich.