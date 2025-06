Hannes Karl kommt vom FSV Steinkirchen zu den Grafen

Eine Woche vor dem Trainingsstart kann der SV Neufraunhofen einen weiteren Neuzugang vermelden. Mit Hannes Karl kommt ein 19-jähriges Talent vom oberbayerischen Kreisklassen-Absteiger FSV Steinkirchen zu den Grafen.

„Hannes ist ein junger, ehrgeiziger Spieler, der bei uns den nächsten Schritt gehen möchte“, sagt der Sportliche Leiter Claus Riedi über den im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg Landshut ausgebildeten Karl. Der pfeilschnelle Außenbahnspieler kehrte in seinem letzten Junioren-Jahr zum Heimatverein FSV Steinkirchen zurück und überzeugte dort in zwei Spielzeiten bei den Herren mit 30 Spielen. Dabei gelangen ihm acht Treffer und sieben Assists. „Ich freue mich auf die Herausforderung in Neufraunhofen und hoffe dort eine tolle Zeit zu haben“, sagt Hannes Karl.