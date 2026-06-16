Hannes Jonas wechselt aus Uesen zum TSV Bierden

Der TSV Bierden hat mit Hannes Jonas den vierten Neuzugang für die Saison 2026/27 verpflichtet. Der Defensiv-Allrounder wechselt vom TSV Uesen an die Bruchwiesen und verstärkt künftig die Mannschaft von Trainer Christian Ahlers-Ceglarek.
Das Trainerteam zeigte sich erfreut über die Verpflichtung des Neuzugangs. „Aus Trainersicht freuen wir uns sehr, dass Hannes jetzt zu uns gestoßen ist. Wir waren während der Saison immer wieder mit ihm im Austausch. Gerade zu Beginn war er aufgrund seiner Situation in Uesen noch etwas zurückhaltend, was natürlich absolut nachvollziehbar war“, erklärte das Trainerteam.
Umso größer sei nun die Freude über den erfolgreichen Abschluss des Transfers. „Umso mehr freut es uns, dass wir am Ende gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Mit Hannes gewinnen wir einen spielstarken und zweikampfstarken Sechser, der unserem Spiel zusätzliche Stabilität und Qualität verleihen wird. Welchen Wert er für eine Mannschaft haben kann, hat er zuletzt am letzten Spieltag gegen Uesen noch einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“
Auch für die Zukunft sehen die Verantwortlichen großes Potenzial in der Zusammenarbeit. „Wir sind überzeugt, dass er sportlich und menschlich hervorragend zu uns passt und freuen uns auf die gemeinsame Zeit.“
Jonas wechselte 2023 vom TSV Achim nach Uesen. In der frisch abgelaufenen Saison kam er auf 16 Partien, erzielte zwei Treffer und startete in allen 16 Spielen.
Mit Hannes Jonas erhält der TSV Bierden damit weitere Verstärkung für die kommende Spielzeit.