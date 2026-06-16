Hannes Jonas wechselt aus Uesen zum TSV Bierden

– Foto: Steffi Rathje

Der TSV Bierden hat mit Hannes Jonas den vierten Neuzugang für die Saison 2026/27 verpflichtet. Der Defensiv-Allrounder wechselt vom TSV Uesen an die Bruchwiesen und verstärkt künftig die Mannschaft von Trainer Christian Ahlers-Ceglarek.

Das Trainerteam zeigte sich erfreut über die Verpflichtung des Neuzugangs. „Aus Trainersicht freuen wir uns sehr, dass Hannes jetzt zu uns gestoßen ist. Wir waren während der Saison immer wieder mit ihm im Austausch. Gerade zu Beginn war er aufgrund seiner Situation in Uesen noch etwas zurückhaltend, was natürlich absolut nachvollziehbar war“, erklärte das Trainerteam.

Umso größer sei nun die Freude über den erfolgreichen Abschluss des Transfers. „Umso mehr freut es uns, dass wir am Ende gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Mit Hannes gewinnen wir einen spielstarken und zweikampfstarken Sechser, der unserem Spiel zusätzliche Stabilität und Qualität verleihen wird. Welchen Wert er für eine Mannschaft haben kann, hat er zuletzt am letzten Spieltag gegen Uesen noch einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“