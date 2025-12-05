Die Richtung gibt künftig ein anderer vor: Hannes Huber beendet mit sofortiger Wirkung seine Tätigkeit bei der SG Antdorf/Iffeldorf. – Foto: Oliver Rabuser

Hannes Huber beendet sein Traineramt bei Kreisklassist vorzeitig

Hochzeitsreise und Hausbau zwingen den Spielertrainer zum Rücktritt. Sein Nachfolger soll ein alter Bekannter werden.

Antdorf/Iffeldorf – Angepeilt war ein Wechsel auf dem Trainerposten für den kommenden Frühsommer. Zwei komplette Spielzeiten wollte Hannes Huber bei der SG Antdorf/Iffeldorf unbedingt vollenden. Doch manchmal kommt es dann doch anders, als es ursprünglich vereinbart war. Bereits in diesem Winter beendet der 33-Jährige seine Tätigkeit als Spielertrainer des Kreisklassisten. Mehr notgedrungen denn gewollt. Hubers Nachfolger wollen die Verantwortlichen der SG in den kommenden Tagen vorstellen. Dem Vernehmen nach handelt es sich um einen alten Bekannten. Der Schlusspfiff beim 4:1-Erfolg im letzten Spiel des Jahres in Benediktbeuern besiegelte für die SG gleich zwei Dinge. Für die SG war es ein versöhnliches Ende einer eher selten glanzvollen Hinserie. Für Huber war es der Abschluss seines Schaffens bei der Spielgemeinschaft. Seine Mannschaft überraschte der Königsdorfer weitgehend mit der Bekanntgabe der Neuigkeit vom Ende seines Schaffens beim Verein. „Einige waren auch enttäuscht. Das zeigt mir, dass es keine schlechte Zeit war“, so Huber.

Ihm selbst fiel die Trennung keinesfalls leicht, unumgänglich war sie aber auf jeden Fall. Huber ist einer, der etwas „ganz oder gar nicht“ macht. Schon in den Wochen vor der Winterpause hatte er immer mal wieder eine Übungseinheit aus privaten Gründen auslassen müssen. Im vergangenen Jahr führte der 33-Jährige seine Lebensgefährtin zum Traualtar. Die Hochzeitsreise hatte das Paar bereits zweimal verschoben – des Fußballs wegen. Im kommenden März ist es aber so weit, ohne wenn und aber. „Allein da wäre ich schon drei Wochen nicht da“, erläutert Huber einen der Gründe für die vorgezogene Demission. Ein anderer kommt ebenso wenig überraschend: der Hausbau. In Summe mit den Behördengängen kommt da eine Terminflut auf Huber zu. Das inoffizielle Angebot, nur eine Übungseinheit pro Woche zu leiten, erachtet Huber als nicht sinnvoll. Dann müsse er sich die aktuelle Lage, Trainingsbeteiligung und andere Entwicklungen des Öfteren erst mitteilen lassen. Das würde ihn angreifbar machen, ist aber ohnehin nicht sein Ding.