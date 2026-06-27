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Hannes Eisenbarth kehrt zu den SF Schliengen zurück
von PM/BZ · Heute, 11:18 Uhr · 0 Leser
Hannes Eisenbarth (Mitte) mit den sportlichen Leitern Florian Kessler (links) und Tim Merstetter | Foto: SFS
Die Sportfreunde Schliengen freuen sich, mit Hannes Eisenbarth einen Neuzugang in ihren Reihen begrüßen zu dürfen. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler kehrt von der Spvgg. Buggingen/Seefelden nach Schliengen zurück. "Hannes hat bereits in der Jugend für die Sportfreunde Schliengen gespielt, musste den Verein jedoch verlassen, da in seinem Jahrgang keine Jugendmannschaft zustande kam", teilten die Sportfreunde mit. In Buggingen/Seefelden lief Eisenbarth in dieser Saison für die A-Junioren auf und kam zudem für das Reserveteam zu ersten Einsätzen im Aktivbereich.