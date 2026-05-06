Hannes Cichon bleibt dem SV Lengede erhalten

– Foto: Jens Grothe

Der SV Lengede kann auch in Zukunft auf Hannes Cichon bauen. Der 19-jährige Defensivspieler bleibt weiterhin Teil des Vereins, bei dem er bereits seit seiner Kindheit aktiv ist. Dass gab der Verein via Instagram bekannt.

Der flexible Abwehrspieler kann sowohl in der Innenverteidigung als auch als Schienenspieler auf der linken Seite eingesetzt werden und gilt als echtes Eigengewächs des SVL. Der Verein hebt dabei besonders sein Potenzial und seine Vielseitigkeit hervor.

Cichon selbst begründet seine Verlängerung vor allem mit dem Umfeld im Verein: „Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl im Verein. Außerdem gefällt mir das Trainerteam und der Plan, den sie vor Augen haben.“ In der laufenden Saison stand Cichon 16 Mal auf dem Feld und startete dabei zwölf Mal.