Hannelore Kraft resümiert ihre ersten zwei Jahre als Borussias Vizepräsidentin Für Hannelore Kraft ging mit der Wahl zur Vizepräsidentin von Borussia Mönchengladbach „ein Lebenstraum in Erfüllung“. In einem Podcast blickt die 64-Jährige auf ihre Tätigkeit und sagt, wofür sie sich weiterhin besonders einsetzen will. von RP / hgo/togr · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die ehemalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ist Vizepräsidentin von Borussia Mönchengladbach. – Foto: Wikimedia Commons / Flaming Fe

Die Leidenschaft für Borussia Mönchengladbach wurde bei Hannelore Kraft früh entfacht. „Die entscheidende Initialzündung kam während meiner Bankausbildung, weil ich bei einer Bank gelernt habe, die ihre Hauptstelle in Mönchengladbach hatte. Ein Kollege hat mich mit auf den Bökelberg genommen – dann war es vorbei“, erzählt Kraft im WDR-Podcast „Ball you need is love“ im Gespräch mit Moderator Arnd Zeigler.

Auch als Ministerpräsidentin oft im Borussia-Park Auch während ihrer späteren Tätigkeit als Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen nutzte Kraft regelmäßig die Gelegenheit, bei Spielen im Borussia-Park vorbeizuschauen, um abzuschalten und den politischen Alltag hinter sich zu lassen. „Ich war dem Verein immer sehr dankbar, dass er mich sehr oft eingeladen hat zu den Spielen, damit ich mit meinem Sicherheitstross kommen konnte. Als Ministerpräsidentin kann man sich nicht einfach ein Ticket kaufen und auf die Tribüne setzen“, sagt Kraft. „Darüber hatte ich Kontakte zur Vereinsspitze. Und in meinem Kopf war die Idee, dass ich dem Verein irgendwann mal gerne etwas zurückgeben möchte.“

Dass dies irgendwann tatsächlich Realität werden würde, daran habe die 64-Jährige nie so richtig geglaubt. „Es war ja nirgendwo eine Frau und da wusste ich, dass das wohl nichts werden wird. Dann kam irgendwann der Anruf. Ich saß zu Hause, habe sofort meinen Sohn angerufen und gesagt, dass mein Lebenstraum in Erfüllung geht“, sagt Kraft, die als erste Frau überhaupt im Präsidium des Klubs mitwirkt. In ihrer Tätigkeit im Verein erkenne sie durchaus Parallelen zur politischen Arbeit. „Vereinspolitik ist auch Politik. Es ist nicht vergleichbar von den Auswirkungen her, glaube ich. Aber: Man muss immer auch Interessen aller im Blick behalten und versuchen, gute Kompromisse zu machen“, sagt Kraft.