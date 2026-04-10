Hannelore Kraft resümiert ihre ersten zwei Jahre als Borussias Vizepräsidentin

Die Leidenschaft für Borussia Mönchengladbach wurde bei Hannelore Kraft früh entfacht. „Die entscheidende Initialzündung kam während meiner Bankausbildung, weil ich bei einer Bank gelernt habe, die ihre Hauptstelle in Mönchengladbach hatte. Ein Kollege hat mich mit auf den Bökelberg genommen – dann war es vorbei“, erzählt Kraft im WDR-Podcast „Ball you need is love“ im Gespräch mit Moderator Arnd Zeigler.
Auch während ihrer späteren Tätigkeit als Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen nutzte Kraft regelmäßig die Gelegenheit, bei Spielen im Borussia-Park vorbeizuschauen, um abzuschalten und den politischen Alltag hinter sich zu lassen.
„Ich war dem Verein immer sehr dankbar, dass er mich sehr oft eingeladen hat zu den Spielen, damit ich mit meinem Sicherheitstross kommen konnte. Als Ministerpräsidentin kann man sich nicht einfach ein Ticket kaufen und auf die Tribüne setzen“, sagt Kraft. „Darüber hatte ich Kontakte zur Vereinsspitze. Und in meinem Kopf war die Idee, dass ich dem Verein irgendwann mal gerne etwas zurückgeben möchte.“
Dass dies irgendwann tatsächlich Realität werden würde, daran habe die 64-Jährige nie so richtig geglaubt. „Es war ja nirgendwo eine Frau und da wusste ich, dass das wohl nichts werden wird. Dann kam irgendwann der Anruf. Ich saß zu Hause, habe sofort meinen Sohn angerufen und gesagt, dass mein Lebenstraum in Erfüllung geht“, sagt Kraft, die als erste Frau überhaupt im Präsidium des Klubs mitwirkt.
In ihrer Tätigkeit im Verein erkenne sie durchaus Parallelen zur politischen Arbeit. „Vereinspolitik ist auch Politik. Es ist nicht vergleichbar von den Auswirkungen her, glaube ich. Aber: Man muss immer auch Interessen aller im Blick behalten und versuchen, gute Kompromisse zu machen“, sagt Kraft.
Der Wechsel von der reinen Fanseite ins Innere des Klubs habe ihr viele neue Erkenntnisse geliefert. „Ich bin auch mit vielen Meinungen hierhergekommen und habe viel dazugelernt. Ich wusste: Das ist Business, das ist Geschäft. Aber dahinter zu blicken und zu sehen: Welche Zahlen spielen eine Rolle? Was hängt wirklich wie zusammen? Auch die Rolle der Berater. Da habe ich schon ein paar Lernprozesse hinter mir“, sagt sie.
Neben den Stadionbesuchen bei den Profis, die Kraft sowohl zu Hause als auch auswärts regelmäßig begleitet, ist die gebürtige Mülheimerin auch hin und wieder im Rheydter Grenzlandstadion bei Spielen der U23 oder den Frauen zu Gast, die in dieser Saison um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga kämpfen.
Ganz besonders am Herzen liegt Kraft der Blick auf den eigenen Nachwuchs. „Wir sind nicht umsonst die Fohlenelf. Dazu gehört für mich die Jugendarbeit und dass wir den jungen Spielern den Weg in die erste Mannschaft ermöglichen. Dass Wael Mohya mit 17 Jahren sein erstes Bundesligator geschossen hat: Das ist unser Weg, den müssen wir weitergehen. Und dafür werde ich mich einsetzen“, verspricht Kraft.