Hanna Sport Ratingen gibt FuPanern 50 Prozent Rabatt auf Fußballschuhe Aktion zur Vorbereitung für alle FuPaner: Jetzt 50 Prozent Rabatt auf Fußballschuhe bei Hanna Sport Ratingen sichern! von André Nückel · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Jetzt 50 Prozent auf Fußballschuhe sparen. – Foto: red

Die Vorbereitung läuft – und Hanna Sport Ratingen hat das passende Angebot für alle Fußballfans: Bis zum 31. Juli erhaltet ihr als FuPaner 50 Prozent Rabatt auf alle Fußballschuhe!

Ob für die Vorbereitung auf die neue Saison oder einfach für den nächsten Kick mit Freunden – jetzt ist der ideale Zeitpunkt, euch ein neues Paar Fußballschuhe zum halben Preis zu sichern. Von Modellen für Natur-, Kunst- oder Hartplatz findet ihr bei Hanna Sport eine große Auswahl führender Marken. So funktioniert's:

👟 Lieblings-Fußballschuhe auswählen.

💬 An der Kasse einfach erwähnen, dass ihr über FuPa kommt.

🎉 50 % Rabatt sichern und direkt sparen! 📍 Hanna Sport Ratingen Konrad-Adenauer-Platz 18

40885 Ratingen-Lintorf