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Hanna Sport Ratingen gibt FuPanern 50 Prozent Rabatt auf Fußballschuhe
Aktion zur Vorbereitung für alle FuPaner: Jetzt 50 Prozent Rabatt auf Fußballschuhe bei Hanna Sport Ratingen sichern!
von André Nückel · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser
Jetzt 50 Prozent auf Fußballschuhe sparen. – Foto: red
Die Vorbereitung läuft – und Hanna Sport Ratingen hat das passende Angebot für alle Fußballfans: Bis zum 31. Juli erhaltet ihr als FuPaner 50 Prozent Rabatt auf alle Fußballschuhe!
Ob für die Vorbereitung auf die neue Saison oder einfach für den nächsten Kick mit Freunden – jetzt ist der ideale Zeitpunkt, euch ein neues Paar Fußballschuhe zum halben Preis zu sichern. Von Modellen für Natur-, Kunst- oder Hartplatz findet ihr bei Hanna Sport eine große Auswahl führender Marken.
So funktioniert's:
👟 Lieblings-Fußballschuhe auswählen.
💬 An der Kasse einfach erwähnen, dass ihr über FuPa kommt.
🎉 50 % Rabatt sichern und direkt sparen!
📍 Hanna Sport Ratingen
Konrad-Adenauer-Platz 18 40885 Ratingen-Lintorf
Das Angebot im Überblick:
✅ 50 % Rabatt auf alle Fußballschuhe
✅ Exklusiv für FuPaner
✅ Gültig bis einschließlich 31. Juli
✅ Nur im Geschäft bei Hanna Sport Ratingen
Nutzt diese Aktion zur Vorbereitung und startet mit neuen Fußballschuhen bestens ausgerüstet in die kommende Saison. Schnell sein lohnt sich – die Aktion gilt nur für kurze Zeit!