Hanna Hamdi verlässt den VfR Warbeyen Die Stürmerin des Frauen-Regionalligisten kehrt zu Borussia Bocholt zurück

Der VfR Warbeyen muss in der Regionalliga der Frauen den Rest der Saison ohne Hanna Hamdi planen. Die tunesische Stürmerin wird künftig wieder für den Ligarivalen Borussia Bocholt auflaufen. Hamdi, die sich dem VfR Warbeyen während der Saison 2021/22 angeschlossen hatte, kehrt damit bereits zum dritten Mal zu Regionalliga-Spitzenreiter Borussia zurück. Sie war schon von 2019 bis 2021 in der Zweiten Liga und Regionalliga für den Klub aktiv, ehe sie für ein halbes Jahr zum MSV Duisburg wechselte, für den sie eine Partie in der Bundesliga bestritt. Sie kehrte dann nach Bocholt zurück, ehe sie sich den Kämpferherzen anschloss.

Hanna Hamdi bestritt für den VfR 19 Partien in der Regionalliga, in denen sie fünf Treffer erzielte. In dieser Spielzeit war sie bislang leer ausgegangen. Im Juli hatte die Angreiferin international auf sich aufmerksam gemacht, als sie zum tunesischen Aufgebot beim Afrika-Cup gehörte. Dort kam für die Mannschaft im Viertelfinale beim 0:1 gegen Südafrika das Aus. Damit platzte der Traum des Teams, sich für die Weltmeisterschaft 2023 zu qualifizieren, die in Australien und Neuseeland stattfindet.