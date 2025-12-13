Hankofens Weihnachtswünsche: Verstärkungen & von allem ein bissl mehr

Galionsfigur in Hankofen: Tobias Lermer - ein paar Spieler mehr von seiner Sorte würden den "Dorfbuam" sicher gut tun. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Die SpVgg Hankofen-Hailing überwintert auf einem Abstiegsplatz in der Regionalliga Bayern. Der 1:0-Auswärtssieg in Aschaffenburg sorgte immerhin noch für einen versöhnlichen Abschluss, war aber für die Stimmung und vor allem tabellarisch auch extrem wichtig. Noch ist nichts verloren, im Frühjahr ist der erneute Klassenerhalt für den niederbayerischen Underdog definitiv drin. Zum rettenden Ufer sind es nur drei Punkte Abstand. Allemal möglich, den Rückstand wettzumachen! Allerdings müssen die "Dorfbuam" nach der Winterpause in allen Belangen zulegen.

Der Blick auf die nackten Zahlen verdeutlicht die Mängelliste: 13 Punkte hat die SpVgg in 19 Partien eingespielt - der Schnitt wird am Ende nicht ausreichen, um die Liga zu halten. 16 erzielte Treffer sind der schwächste Wert in der Regionalliga Bayern, 42 Gegentreffer bedeuten die drittlöchrigste Defensive. Nur bei Aschaffenburg (44) und Ansbach (43) hat`s im eigenen Kasten noch öfters eingeschlagen. "Es war aber sicher nicht alles schlecht", wirft Cheftrainer Tobias Beck ein, "wir haben in vielen Spielen eine gute Leistung gezeigt, konnten uns aber nicht für den Aufwand belohnen. Ich erinnere da an die bitteren Niederlagen gegen Aubstadt und Nürnberg II, in denen wir uns definitiv Zählbares verdient gehabt hätten."

Positiv in Erinnerung bleibt in erster Linie der erneute Heimsieg gegen die Bayern-Amateure. Ein Erfolgserlebnis gegen die Profireserve des deutschen Rekordmeisters war, ist und wird immer etwas ganz Besonderes sein. Aber bei vielen Zuschauern sorgten wiederum auch desolate Auftritte zuhause für Kopfschütteln: 3:6 gegen Ansbach, 1:6 gegen Unterhaching, 1:4 gegen Buchbach nach 0:4-Pausenrückstand. Das wirkt nach. "In diesen Partien haben wir viel zu einfache Gegentore bekommen. In der ein oder anderen Situation sind wir auch zu viel Risiko gegangen", zeigt sich Beck selbstkritisch.



Die Beck`sche Quintessenz: "Es war von allem ein bissl was dabei. Wir haben oft genug gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind. Wir brauchen also keine Angst haben vor der Frühjahrsrunde, wissen aber schon auch, dass wir unter Druck stehen. Wir werden in allen Bereichen eine Schippe drauflegen müssen." Allzu augenscheinlich war in vielen Partien, dass sich die SpVgg einfach sehr schwer tut, ein Tor zu erzielen. Treffen Tobias Lermer (5 Saisontore) oder Andreas Wagner (4) nicht, dann wird`s meistens finster. Beck weiß natürlich um die mangelnde Torgefahr, sagt aber auch: "Wir können leider nicht von heute auf morgen einen Torjäger aus dem Hut zaubern, der uns 15 Buden garantiert. Wir hatten auch in der vergangenen Saison und in der Abstiegssaison unsere Probleme mit dem Toreschießen in der Regionalliga. Das ist jetzt kein neues Phänomen. Uns fehlt dann halt insgesamt in der Breite vielleicht auch ein wenig die Qualität."



Im Hintergrund wird fieberhaft nach Verstärkungen gesucht.



Da Weihnachten vor der Tür steht und traditionell Geschenke gerade Hochkonjunktur haben, würde sich auch Tobias Beck gerne die ein oder andere Verstärkung wünschen: "Jonas Hoffmann hat uns bekanntlich verlassen, da brauchen wir ohnehin Ersatz. Und klar: Wenn man auf unser Torverhältnis blickt, würde uns sowohl in der Offensive als auch in der Defensive der ein oder andere Zugang sicher gut tun. Zudem wissen wir nicht, wie schnell die verletzten Akteure aus dem Defensivbereich wieder zurückkommen. Daher sind wir gerade auf der Suche nach Verstärkungen." Konkret wird Beck freilich noch nicht, aber so viel kann er verraten: "Mit ein, zwei Offensivspielern sind wir bereits auf einem sehr guten Weg."



Wie das Profil der Neuen aussehen könnte? Nun, der ein oder andere höherklassig erfahrene Akteur auf dem Platz neben Patrick Choroba würde den Youngsters wie Baran Berk (19) Simon Pichlmeier (20), Daniel Zormaier (19), Lennard Stockinger (20) oder Alexander Nittnaus (20) sicher gut tun. Die Jungspunde haben zweifelsohne Potential, bräuchten aber ab und an sicher noch eine helfende Hand.

