Hankofens Weihnachtswünsche: Verstärkungen & von allem ein bissl mehr

Die SpVgg Hankofen-Hailing überwintert auf einem Abstiegsplatz in der Regionalliga Bayern. Der 1:0-Auswärtssieg in Aschaffenburg sorgte immerhin noch für einen versöhnlichen Abschluss, war aber für die Stimmung und vor allem tabellarisch auch extrem wichtig. Noch ist nichts verloren, im Frühjahr ist der erneute Klassenerhalt für den niederbayerischen Underdog definitiv drin. Zum rettenden Ufer sind es nur drei Punkte Abstand. Allemal möglich, den Rückstand wettzumachen! Allerdings müssen die "Dorfbuam" nach der Winterpause in allen Belangen zulegen.
Der Blick auf die nackten Zahlen verdeutlicht die Mängelliste: 13 Punkte hat die SpVgg in 19 Partien eingespielt - der Schnitt wird am Ende nicht ausreichen, um die Liga zu halten. 16 erzielte Treffer sind der schwächste Wert in der Regionalliga Bayern, 42 Gegentreffer bedeuten die drittlöchrigste Defensive. Nur bei Aschaffenburg (44) und Ansbach (43) hat`s im eigenen Kasten noch öfters eingeschlagen. "Es war aber sicher nicht alles schlecht", wirft Cheftrainer Tobias Beck ein, "wir haben in vielen Spielen eine gute Leistung gezeigt, konnten uns aber nicht für den Aufwand belohnen. Ich erinnere da an die bitteren Niederlagen gegen Aubstadt und Nürnberg II, in denen wir uns definitiv Zählbares verdient gehabt hätten."
Da Weihnachten vor der Tür steht und traditionell Geschenke gerade Hochkonjunktur haben, würde sich auch Tobias Beck gerne die ein oder andere Verstärkung wünschen: "Jonas Hoffmann hat uns bekanntlich verlassen, da brauchen wir ohnehin Ersatz. Und klar: Wenn man auf unser Torverhältnis blickt, würde uns sowohl in der Offensive als auch in der Defensive der ein oder andere Zugang sicher gut tun. Zudem wissen wir nicht, wie schnell die verletzten Akteure aus dem Defensivbereich wieder zurückkommen. Daher sind wir gerade auf der Suche nach Verstärkungen." Konkret wird Beck freilich noch nicht, aber so viel kann er verraten: "Mit ein, zwei Offensivspielern sind wir bereits auf einem sehr guten Weg."
Wie das Profil der Neuen aussehen könnte? Nun, der ein oder andere höherklassig erfahrene Akteur auf dem Platz neben Patrick Choroba würde den Youngsters wie Baran Berk (19) Simon Pichlmeier (20), Daniel Zormaier (19), Lennard Stockinger (20) oder Alexander Nittnaus (20) sicher gut tun. Die Jungspunde haben zweifelsohne Potential, bräuchten aber ab und an sicher noch eine helfende Hand.
Und wie geht es mit Tobias Beck persönlich weiter? Nun ja, kurzfristig wird sich der A-Lizenz-Inhaber zunächst einmal über den großen Teich Richtung USA verabschieden. Urlaub ist ab dem heutigen Samstag angesagt! "Über meine sportliche Zukunft haben wir noch nicht gesprochen. Aber in Hankofen sind die Wege ohnehin kurz. Anfang des neuen Jahres werden wir uns dann mal zusammensetzen und darüber reden." Wahrscheinlich wird der 30-Jährige auch weiterhin die Schuhe schnüren. Wie bitte, er stand doch kein einziges Mal auf dem Platz, werden nun einige einwerfen. Stimmt, in der Regionalliga nicht, aber in der Kreisklasse Dingolfing hat Tobias Beck für den SV Mengkofen zwölf Einsätze absolviert und dabei vier Treffer erzielt. Wird das auf Dauer nicht ein bisschen viel Fußball? "Ich mache das gerne, als Ausgleich tut mir das gut. Mir macht das Spaß, mit meinen alten Kumpels zu kicken. Zudem ist mein Bruder Sportlicher Leiter beim SVM."
Mit seinen Hankofener Schützlingen startet Tobias Beck offiziell am 19. Januar in die Wintervorbereitung. Allerdings hat jeder Spieler schon einen Laufplan an die Hand bekommen, den es schon ab der kommenden Woche abzuarbeiten gilt. "Ich vertraue da auf die Eigenverantwortung der Jungs. Wir wollen schon fit in die Vorbereitung starten", appelliert Beck an die Disziplin seiner Mannschaft. Die wird es schließlich brauchen, wenn`s erneut mit dem Klassenerhalt in der Regionalliga klappen soll. Und das wäre unter den Voraussetzungen bei den "Dorfbuam" erneut ein Riesenerfolg...