Hankofens Trainingsauftakt: Der Abstieg als Chance - 2 weitere Abgänge SpVgg startet in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Bayernliga Süd +++ Ante Banden und Cem Cevizci haben ihre Verträge aufgelöst von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Ante Banden war nur ein halbes Jahr in Hankofen. Sein Vertrag wurde aufgelöst. – Foto: Paul Hofer

Nach dem Regionalliga-Abstieg ist vor dem Neustart in der Bayernliga Süd: Die SpVgg Hankofen-Hailing hat am gestrigen Mittwochabend die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Cheftrainer Tobias Beck konnte mit Benedikt Troffer (von der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf) und Fabian Hanula (SSV Jahn Regensburg U19) zwei Neuzugänge begrüßen. Rückkehrer Michael Lummer (SpVgg Weiden) fehlte beim Auftakt noch entschuldigt. Es gibt aber auch zwei weitere Abgänge bei den "Dorfbuam", das hat der Verein rund um den Trainingsauftakt kommuniziert...

Der Abstieg aus der Regionalliga traf Hankofen keineswegs wie der Blitz aus heiterem Himmel. Mit zunehmender Dauer der Saison 2025/26 zeichnete sich immer mehr ab, dass es schlicht nicht reicht für Liga vier. Die "Dorfbuam"-Philosophie, auf eine Mischung aus unterklassigen Akteuren und topausgebildete Jugendspieler zu setzen, die sich in Hankofen ins Schaufenster Regionalliga stellen können, kann aufgehen wie in der Spielzeit 2024/25. Es kann aber auch schiefgehen wie dieses Mal. Um in der höchsten Amateurklasse bestehen zu können, musste die SpVgg immer ans Limit oder darüber hinaus gehen. "Die vergangenen zwei Jahre haben sehr viel Kraft gekostet", fasst Cheftrainer Tobias Beck die beiden Spielzeiten in der "Champions League der Amateure" zusammen. Der Abstieg sei schnell abgehakt gewesen, die Vorfreude auf eine attraktive Bayernliga mit Derbys gegen die SpVgg Landshut und den SV Schalding-Heining ist groß. Ins gleiche Horn stößt Hankofens Fußballchef Richard Maierhofer: "Um in der Regionalliga bestehen zu können, musst du in allen Bereichen mittlerweile richtig professionell aufgestellt sein. Wir sind in allen Bereichen nicht schlecht aufgestellt, aber man muss auch ganz klar sagen, dass es sportlich einfach nicht gereicht hat. Wenn du nach 34 Spielen nur 23 Punkte auf dem Konto hast, dann ist der Abstieg auch verdient."

Tobias Beck ist auch nach dem Abstieg aus der Regionalliga als Cheftrainer in Hankofen geblieben. – Foto: Charly Becherer











Das verfehlte Saisonziel kann aber auch Ansporn sein. "Wir sehen den Abstieg als Chance, etwas Neues entstehen zu lassen", betont Beck, der sich freilich bezüglich der Zielsetzung noch sehr bedeckt hält: "Die Konkurrenz ist groß. Pipinsried, Erlbach oder Kirschanschöring beispielsweise haben sich teils spektakulär verstärkt. Wir denken zunächst kurzfristig. Wir wollen gut in die Saison starten, um vielleicht schon früh in einen Lauf reinzukommen. Nach den ganzen Rückschlägen zuletzt in der Regionalliga geht es in erster Linie darum, Erfolgserlebnisse zu sammeln." Auch Richard Maierhofer spuckt wie gewohnt keine großen Töne: "Wir werden sicher nicht irgendwelche Parolen raushauen, dass wir den sofortigen Wiederaufstieg anstreben. Ganz gewiss nicht. In der Vorbereitung wird sich allmählich abzeichnen, was möglich sein könnte."

Hankofens Fußballchef Richard Maierhofer fahndet noch nach ein paar Verstärkungen. – Foto: Paul Hofer

Mit Daniel Rabanter, Andreas Wagner, Samuel Pex und Florian Sommersberger haben prägende Gesichter der vergangenen Jahre den Verein verlassen. Auch der spielende Co-Trainer Patrick Choroba hat sich nach einem Jahr am Reißinger Bach Richtung 1. FC Passau verabschiedet. Nun stehen zwei weitere Abgänge fest: Mit Ante Banden und Cem Cevizci hat sich der Verein auf eine Vertragsauflösung geeinigt. "Wir haben durchaus wichtige Spieler verloren. Aber ein Grundgerüst mit Regionalliga-Erfahrung steht. In der Defensive und im zentralen Mittelfeld sehe ich uns schon gut aufgstellt, im Offensivbereich wollen wir noch ein, zwei Spieler dazuholen", skizziert Beck den Stand der Kaderplanung. "Sowohl qualitativ als auch quantitativ haben wir noch Bedarf", bestätigt Maierhofer. Hektik muss keine ausbrechen am Reißinger Bach, das Sommertransferfenster hat schließlich noch bis Ende August geöffnet. Nachjustierungen können selbst nach dem Saisonstart also noch vorgenommen werden.

Brian Wagner (re.) steht nach seiner Schambeinentzündung wieder zur Verfügung. – Foto: Charly Becherer