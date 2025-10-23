Hankofens Kapitän Maier: Was ihn nervt, & warum er ruhig bleibt

Es läuft derzeit nicht rund bei der SpVgg Hankofen-Hailing in der Regionalliga Bayern. Nach der Lehrstunde gegen die SpVgg Unterhaching gab`s auch im Ostbayernderby in Vilzing nichts zu holen. Abstiegsplatz 17 lautet derzeit die unangenehme Momentaufnahme, die nicht zum Dauerzustand werden soll. Positiv aus SpVgg-Sicht: Hankofen kennt die Situation und hat auch in der vergangenen Saison bewiesen, längere Schwächephase überwinden zu können. Wie das gehen kann? FuPa hat sich mit Kapitän Sebastian Maier unterhalten.
FuPa: Die kalte und dunkle Jahreszeit steht vor der Tür, und die SpVgg Hankofen-Hailing ist in der Regionalliga Bayern auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Herbstblues bei den "Dorfbuam"?
Sebastian Maier (30): Ja, Herbstblues kann man es schon nennen. Aber es ist ja nicht nur der Herbst. Wir brauchen uns nichts vormachen, wir haben erst zehn Punkte auf dem Konto. Der Motor stockt noch.
Beunruhigt über die Situation?
Nein, denn im Endeffekt ist das nichts Neues für uns. Wir wussten von Anfang an, dass es einzig und allein darum gehen wird, zunächst einmal zwei Teams hinter uns zu lassen, um zumindest wieder in die Relegation zu kommen. Es war klar, dass es wieder knallhart gegen den Abstieg gehen wird.
Die Enttäuschung vergangenes Wochenende war groß. Wie ist die Gemütslage nach der Derbyniederlage in Vilzing?
Ganz ehrlich: Die Stimmung ist sehr gut. Wir haben intern natürlich viele Gespräche geführt, und wie gesagt, wir kennen die Situation und wir als Mannschaft, aber auch der Verein bewahren weiterhin die Ruhe. Die Trainingswoche war bisher richtig gut. Es war laut, aber positiv laut. Wir haben uns viel gepusht.
Wie kann das konkret aussehen?
Als ganze Mannschaft müssen wir wieder geil darauf sein, unser Tor zu verteidigen. Ich bin überzeugt: Wenn wir wieder einfach Fußball spielen, dann werden wir auch wieder erfolgreich sein. Das heißt konkret: Dann hau ich halt den Ball mal in einer brenzligen Situation aufs Tribünendach, anstatt einen riskanten Pass im Spielaufbau zu spielen und dann in einen verhängnisvollen Konter zu laufen.
Am Samstag kommt mit dem TSV Aubstadt ein Gegner nach Hankofen, bei dem viele sagen: Wenn ihr in den Liga bleiben wollt, müsst ihr die zuhause schlagen. Was habt ihr euch vorgenommen?
Das große Ziel nach der Gegentorflut der letzten Heimspiele wird sein, hinten die Null zu halten. Aubstadt ist auch nicht mehr ganz so gut drauf wie noch vor ein paar Wochen. Ein Heimsieg würde der Mannschaft, aber auch dem ganzen Umfeld richtig gut tun.