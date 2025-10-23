Als Wachrüttler und emotionaler Leader gefordert: Hankofens Keeper und Kapitän Sebastian Maier. – Foto: Paul Hofer

Hankofens Kapitän Maier: Was ihn nervt, & warum er ruhig bleibt Es läuft derzeit nicht beim niederbayerischen Regionalligisten Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern Hankofen Aubstadt Sebastian Maier

Es läuft derzeit nicht rund bei der SpVgg Hankofen-Hailing in der Regionalliga Bayern. Nach der Lehrstunde gegen die SpVgg Unterhaching gab`s auch im Ostbayernderby in Vilzing nichts zu holen. Abstiegsplatz 17 lautet derzeit die unangenehme Momentaufnahme, die nicht zum Dauerzustand werden soll. Positiv aus SpVgg-Sicht: Hankofen kennt die Situation und hat auch in der vergangenen Saison bewiesen, längere Schwächephase überwinden zu können. Wie das gehen kann? FuPa hat sich mit Kapitän Sebastian Maier unterhalten.

FuPa: Die kalte und dunkle Jahreszeit steht vor der Tür, und die SpVgg Hankofen-Hailing ist in der Regionalliga Bayern auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Herbstblues bei den "Dorfbuam"?

Sebastian Maier (30): Ja, Herbstblues kann man es schon nennen. Aber es ist ja nicht nur der Herbst. Wir brauchen uns nichts vormachen, wir haben erst zehn Punkte auf dem Konto. Der Motor stockt noch.



Beunruhigt über die Situation?

Nein, denn im Endeffekt ist das nichts Neues für uns. Wir wussten von Anfang an, dass es einzig und allein darum gehen wird, zunächst einmal zwei Teams hinter uns zu lassen, um zumindest wieder in die Relegation zu kommen. Es war klar, dass es wieder knallhart gegen den Abstieg gehen wird.



Die Enttäuschung vergangenes Wochenende war groß. Wie ist die Gemütslage nach der Derbyniederlage in Vilzing?

Ganz ehrlich: Die Stimmung ist sehr gut. Wir haben intern natürlich viele Gespräche geführt, und wie gesagt, wir kennen die Situation und wir als Mannschaft, aber auch der Verein bewahren weiterhin die Ruhe. Die Trainingswoche war bisher richtig gut. Es war laut, aber positiv laut. Wir haben uns viel gepusht.

– Foto: mb.presse / Butzhammer





Auffällig war zuletzt vor allem eins: Indiskutable 15 Gegentore in den letzten drei Heimspielen gegen Würzburg, Ansbach und Unterhaching. Wie sehr nagt das an dir?

Die unglaublich vielen Gegentore zuhause nerven nicht nur mich, sondern auch unsere Zuschauer. Auch gegen Memmingen haben wir uns zuhause vier Stück gefangen. Unsere Fans sind das nicht gewohnt von uns. Gerade die Heimspiele waren immer unsere Stärke. Auch das haben wir ganz klar und deutlich angesprochen. Wir müssen wieder dahinkommen, unser eigenes Tor bis aufs Letzte verteidigen zu wollen. Auffällig war zuletzt vor allem eins: Indiskutable 15 Gegentore in den letzten drei Heimspielen gegen Würzburg, Ansbach und Unterhaching. Wie sehr nagt das an dir?Die unglaublich vielen Gegentore zuhause nerven nicht nur mich, sondern auch unsere Zuschauer. Auch gegen Memmingen haben wir uns zuhause vier Stück gefangen. Unsere Fans sind das nicht gewohnt von uns. Gerade die Heimspiele waren immer unsere Stärke. Auch das haben wir ganz klar und deutlich angesprochen. Wir müssen wieder dahinkommen, unser eigenes Tor bis aufs Letzte verteidigen zu wollen.