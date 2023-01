März 2022: Sein bislang letzter Einsatz im Hankofen-Trikot ist für Matthias Lazar (li.) schon eine gute Weile her. Die langen Leidenszeit soll nun zu Ende gehen. – Foto: Paul Hofer

Hankofens Aufgalopp in Weiden: Geht Lazars Leidenszeit zu Ende? Erstes Testspiel nach der Winterpause für die "Dorfbuam" am Samstag beim Bayernligisten in Weiden

Die SpVgg Hankofen-Hailing ist am Montag in die Vorbereitung gestartet. Vier äußerst intensive Wochen stehen den "Dorfbuam" bevor, ehe am 25. Februar mit dem Heimspiel gegen die SpVgg Ansbach die Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern beginnt. Am Samstag steht die erste Testpartie beim Bayernligisten SpVgg SV Weiden an. Anstoß in der nördlichen Oberpfalz ist um 14 Uhr.



Erst mal langsam reinkommen - nein, das kann man so nicht sagen! Es ging in der ersten Vorbereitungswoche nach der langen Winterpause gleich in die Vollen für die Kicker der SpVgg Hankofen-Hailing. Am Montag stand eine Kraft-Ausdauer-Einheit in Neuhausen (Lkr. Deggendorf) unter der Leitung von Fitnesscoach Armin Egginger auf dem Programm. Am Dienstag trainierte der Regionalligist auf dem Kunstrasenplatz in Deggendorf, am Donnerstag wird in Hankofen geübt und zum Abschluss der Trainingswoche ist am Freitagabend der Kunstrasenplatz in Dingolfing gebucht. Worum geht`s direkt nach der langen Pause? Spielertrainer Tobias Beck: "Wir wollen uns, einfach formuliert, wieder an den Ball gewöhnen. Bis auf den SAR-Cup in Dingolfing waren wir in der Halle nicht aktiv. Wir werden in der ersten Woche viele Spielformen einstreuen, um uns wieder die fußballerischen Grundlagen zu holen und werden gleichzeitig, sozusagen spielerisch, an der Fitness arbeiten. Kommende Woche gehen wir dann dazu über, im taktischen Bereich zu arbeiten."

Alle Spieler bekommen Einsatzzeit, jeder kann sich zeigen. Erst mal langsam reinkommen - nein, das kann man so nicht sagen! Es ging in der ersten Vorbereitungswoche nach der langen Winterpause gleich in die Vollen für die Kicker der SpVgg Hankofen-Hailing. Am Montag stand eine Kraft-Ausdauer-Einheit in Neuhausen (Lkr. Deggendorf) unter der Leitung von Fitnesscoach Armin Egginger auf dem Programm. Am Dienstag trainierte der Regionalligist auf dem Kunstrasenplatz in Deggendorf, am Donnerstag wird in Hankofen geübt und zum Abschluss der Trainingswoche ist am Freitagabend der Kunstrasenplatz in Dingolfing gebucht. Worum geht`s direkt nach der langen Pause? Spielertrainer Tobias Beck: "Wir wollen uns, einfach formuliert, wieder an den Ball gewöhnen. Bis auf den SAR-Cup in Dingolfing waren wir in der Halle nicht aktiv. Wir werden in der ersten Woche viele Spielformen einstreuen, um uns wieder die fußballerischen Grundlagen zu holen und werden gleichzeitig, sozusagen spielerisch, an der Fitness arbeiten. Kommende Woche gehen wir dann dazu über, im taktischen Bereich zu arbeiten."