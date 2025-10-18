Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lukas Schröder (4.v.li.) erzielte in einem umkämpften, aber spielerisch schwachen Derby den goldenen Treffer. – Foto: Charly Becherer
Hankofen zu harmlos: Vilzing holt sich den Derbysieg
Samstag - 14. Spieltag: Lukas Schröder schießt die DJK vor gut 1.000 Zuschauern zum 1:0-Heimerfolg
Die DJK Vilzing hat am Samstagnachmittag vor gut 1.000 Zuschauer den Derbysieg eingefahren in der Regionlliga Bayern. Die Oberpfälzer setzten sich am Ende knapp, aber verdient mit 1:0 gegen die Niederbayern aus Hankofen durch. Den Treffer des Tages erzielte in einem spielerisch äußerst überschaubaren Derby Lukas Schröder kurz vor der Pause.
Die 1:0-Pausenführung für die Hausherren ging definitiv in Ordnung. Die DJK hatte ein klares Chancenplus zu verzeichnen. Bis auf eine Top-Kopfballgelegenheit durch Valentin Harlander in der achten Minute war das ziemlich dünn von den "Dorfbuam", was das Spiel nach vorne anbelangte. Das Umschaltspiel klappte auch nicht wie erhofft. Kaum hatte Hankofen den Ball erobert, war die Kugel auch schon wieder weg. Bedingt durch einen bösen Bock im Spielaufbau ging Vilzing kurz vor der Pause in Führung. Ein missglückter Abschlag von Hankofens Schlussmann Sebastian Maier landete bei Vilzings Felix Weber, der gedankenschnell weiterleitete auf Lukas Schröder. Der 24-Jährige chipte dann den Ball lässig an Maier vorbei zum 1:0 ins Netz (42.)! Das erste Saisontor für Schröder, der die vergangene Saison noch wegen eines Kreuzbandrisses komplett verpasst hatte.
Im zweiten Abschnitt bauten die Hausherren allerdings deutlich ab. Hankofen blieb so im Spiel drin , tat sich aber nach vorne weiterhin sehr schwer. Und wenn`s aus dem Spiel heraus nicht klappt, dann müssen eben Standards herhalten. Nach einer guten Stunde schnupperten die Gäste am Ausgleich. Patrick Choroba brachte eine Freistoßflanke von der rechten Seite nach innen. Valentin Harlander stieg hoch, aber auch seine zweite gute Kopfballchance landete nicht im Kasten. Der Ball strich ganz knapp am linken Winkel vorbei (63.). Weil es die Vilzinger eben verpassten, den Sack zuzumachen entwickelte in der Schlussphase das erwartet hitzige Kampfspiel. Hankofen fehlten an diesem Tag aber schlicht auch die Mittel, um die Schwarzgelben so richtig in Verlegenheit zu bringen. Richtig turbulent wurde es nochmal, nachdem Vilzings Simon Sedlaczek in der 83. Minute nachtrat und dafür vom gut leitenden Dr. Quirin Demlehner glatt Rot sah. Doch auch die numerische Überlegenheit brachte Hankofen nicht mehr viel ein. Und so blieb`s am Ende beim verdienten 1:0-Heimsieg für die Vilzinger wird.
Die Stimmen zum Spiel
Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing) "Wir haben ein intensives Kampfspiel gesehen. Mit der ersten Halbzeit können wir sehr zufrieden sein. Wir haben es in der Phase verpasst, deutlicher vorzulegen. Was wir uns in der zweiten Halbzeit vorwerfen lassen müssen: Wir haben in Ballbesitz nicht mehr so konsequent und fokussiert durchgezogen. Und weil wir das zweite Tor nicht gemacht haben, wurde es eben in der Schlussphase hitzig. An der Stelle aber ein Kompliment an meine Mannschaft, wie wir es zu zehnt zu Ende verteidigt haben. Wir wollten den Heimsieg unbedingt." wird.
Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing) "Wir wussten, dass es heute eine Mentalitätsgeschichte werden würde. Deshalb war die Partie auch relativ chancenarm. Umso bitterer ist es, dass wir dann dem Gegner das 1:0 schenken zu einem total ungünstigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit. Nichtsdestotrotz haben wir in der zweiten Halbzeit versucht, Druck nach vorne auszuüben. Allerdings waren wir heute in den entscheidenden Szenen in und um die Box zu ungenau. Es wäre ein typisches 0:0-Spiel gewesen, weil es nicht schön war. So müssen wir leider Vilzing gratulieren. Sie haben ein Tor mehr gemacht und damit auch verdient gewonnen."