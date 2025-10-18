Hankofen zu harmlos: Vilzing holt sich den Derbysieg

Die 1:0-Pausenführung für die Hausherren ging definitiv in Ordnung. Die DJK hatte ein klares Chancenplus zu verzeichnen. Bis auf eine Top-Kopfballgelegenheit durch Valentin Harlander in der achten Minute war das ziemlich dünn von den "Dorfbuam", was das Spiel nach vorne anbelangte. Das Umschaltspiel klappte auch nicht wie erhofft. Kaum hatte Hankofen den Ball erobert, war die Kugel auch schon wieder weg. Bedingt durch einen bösen Bock im Spielaufbau ging Vilzing kurz vor der Pause in Führung. Ein missglückter Abschlag von Hankofens Schlussmann Sebastian Maier landete bei Vilzings Felix Weber, der gedankenschnell weiterleitete auf Lukas Schröder. Der 24-Jährige chipte dann den Ball lässig an Maier vorbei zum 1:0 ins Netz (42.)! Das erste Saisontor für Schröder, der die vergangene Saison noch wegen eines Kreuzbandrisses komplett verpasst hatte.Im zweiten Abschnitt bauten die Hausherren allerdings deutlich ab. Hankofen blieb so im Spiel drin , tat sich aber nach vorne weiterhin sehr schwer. Und wenn`s aus dem Spiel heraus nicht klappt, dann müssen eben Standards herhalten. Nach einer guten Stunde schnupperten die Gäste am Ausgleich. Patrick Choroba brachte eine Freistoßflanke von der rechten Seite nach innen. Valentin Harlander stieg hoch, aber auch seine zweite gute Kopfballchance landete nicht im Kasten. Der Ball strich ganz knapp am linken Winkel vorbei (63.). Weil es die Vilzinger eben verpassten, den Sack zuzumachen entwickelte in der Schlussphase das erwartet hitzige Kampfspiel. Hankofen fehlten an diesem Tag aber schlicht auch die Mittel, um die Schwarzgelben so richtig in Verlegenheit zu bringen. Richtig turbulent wurde es nochmal, nachdem Vilzings Simon Sedlaczek in der 83. Minute nachtrat und dafür vom gut leitenden Dr. Quirin Demlehner glatt Rot sah. Doch auch die numerische Überlegenheit brachte Hankofen nicht mehr viel ein. Und so blieb`s am Ende beim verdienten 1:0-Heimsieg für die Vilzinger wird.

Die Stimmen zum Spiel