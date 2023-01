Bleiben Hankofen treu (von links nach rechts): Torwarttrainer Markus Mitterreiter, Tobias Beck und Heribert Ketterl. Der Sportliche Leiter Richard Maierhofer (re.) nimmt`s zufrieden zur Kenntnis. – Foto: SpVgg Hankofen-Hailing

Hankofen: Weiter mit Ketterl & Beck - egal in welcher Liga Regionalligist verlängert mit seinem Trainerduo um eine weitere Spielzeit

Die SpVgg Hankofen-Hailing setzt weiter auf sein erfolgreiches Trainerteam. Die beiden gleichberechtigten Cheftrainer Heribert Ketterl und Tobias Beck setzen auch in der kommenden Spielzeit 2023/24 ihre Zusammenarbeit fort - egal, in welcher Liga. Ketterl und Beck hatten die "Dorfbuam" im Sommer 2022 völlig überraschend in die Regionalliga geführt und halten sich auch in der höchsten Amateurklasse wacker. Zudem bleibt auch Torwarttrainer Markus Mitterreiter an Bord.

Sportlicher Leiter Richard Maierhofer begründet den Schritt wie folgt: "Wir haben mit Tobias Beck, Heribert Ketterl und Markus Mitterreiter Konstanz auf der Kommandobrücke und das ist sehr erfreulich. Die Zusammenarbeit ist professionell, vertrauensvoll und passt von der Art und Weise gut nach Hankofen. Ich denke, dass ich hier nicht nur für mich, sondern auch für unsere weiteren Funktionäre und unser Umfeld spreche. Wir glauben fest an den Klassenerhalt und tun alles dafür. Dazu wird ein guter Start von Nöten sein. Die Vereinbarung mit Heribert Ketterl, Tobias Beck und Markus Mitterreiter wurde unabhängig vom Ligenverbleib geschlossen. Das gibt allen Beteiligten zusätzliche Planungssicherheit." Heribert Ketterl war bisher als Spielertrainer oder Trainer in sechs verschiedenen Klassen bzw. Ligen für die Dorfbuam aktiv und hat nie den Kontakt nach Hankofen abreißen lassen: "Mein Herz hängt an den Dorfbuam. Von der Kreisliga bis zur Regionalliga habe ich hier fast alles gesehen und mitgemacht. Bis wir von Gerald Huber übernommen haben, dachte ich ehrlich gesagt nicht, dass ich noch einmal so intensiv einsteige. Aber wenn man den Fußball liebt und noch dazu Freunde wie Richard Maierhofer mit dabei sind, ist es halt schwierig nein zu sagen. Und die Herausforderung hat mich ebenso gereizt. Es freut mich, dass man in dieser Konstellation weitermachen will, deshalb gab es auch keine langen Überlegungen meinerseits. Mit Tobi, der für sein Alter das Denken und Handeln eines Trainers schon sehr gut verinnerlicht hat, macht die Zusammenarbeit Spaß, denn wir liegen generell in Fragen der Teamführung und der Spielphilosophie sehr eng beieinander. Richard Maierhofer als Sportlicher Leiter ist natürlich immer involviert. Dass Markus Mitterreiter ebenfalls bleibt, ist nicht nur für unser Torwartspiel sehr wichtig, denn er ist ein nicht unerheblicher Faktor in der Kabine. 1993 bin ich erstmals nach Hankofen gekommen und was sich seitdem in Sachen Entwicklung getan hat, ist phänomenal. Man muss hier neben den führenden Köpfen der Familien Maierhofer, Brunner und Beck vor allem die ehrenamtlichen Helfer erwähnen. Einfach sensationell."