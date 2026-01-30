Hankofen-Verstärkung mit "Löwen"- und "Kleeblatt"-Vergangenheit Der 20-jährige Cem Cevizci soll die Offensivabteilung der Dorfbuam verstärken von PM · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Cem Cevizci (re.) stürmt ab sofort für die SpVgg Hankofen-Hailing – Foto: Charly Becherer

Der Regionalligist SpVgg Hankofen-Hailing bastelt nach wie vor fleißig am Kader für die Rückserie 2025/26. Mit Cem Cevizci ist ab sofort ein weiterer Offensivakteur neu am Reißinger Bach, der zuletzt für die Zweitvertretung des SV Waldhof Mannheim am Ball war. Der 20-jährige stammt gebürtig aus München und soll, wie auch die anderen Winter-Zugänge Ante Banden und Fanol Lutolli, die Angriffsmaschinerie der Dorfbuam beleben.

Cem Cevizci hat das kleine Fußballeinmaleins, wie im Übrigen auch Philipp Lahm, beim FT München Gern erlernt. Über die Stationen SV Concordia Olympiadorf München, TSV Milbertshofen und SC Fürstenfeldbruck schaffte es der technisch beschlagene Kicker in die Nachwuchsabteilungen des TSV 1860 München, sowie zur Talentschmiede von Greuther Fürth. Im Kleeblatt-Trikot wurde Cevizci 2022/23 U19-Bayernliga-Meister. “Ich konnte bei 1860 München, sowie in Fürth wertvolle Erfahrungen sammeln und mich weiterentwickeln. In meinem letzten U19-Jahr habe ich den Sprung in den Erwachsenenbereich gewagt. Also hat es mich zum FSV Pfaffenhofen an der Ilm verschlagen”, verrät Cevizci, der bereits ebenso für den FC Ismaning, den FC Kempten und zuletzt für Waldhof Mannheim am Ball war. “Ich sehe Hankofen als gute Option mich mit großer Reichweite zu empfehlen. Vordergründig will ich jedoch meinen Teil zum Klassenerhalt der Dorfbuam beitragen”, so Cem Cevizci weiter. Privat spielt der Fitnessfreak gerne Padel-Tennis, hört Musik und verbringt Zeit mit seinem Husky. Für die Dorfbuam wird er mit der Rückennummer “79” auflaufen. “Ich mag die sieben und die neun. Da beide Nummern nicht frei waren, habe ich sie kombiniert. Außerdem handelt es sich um das Geburtsjahr meiner Mutter”, informiert Cevizci abschließend.







“Cem ist schnell, bringt eine entsprechende Größe für den Kopfball mit und ist beidfüßig stark am Ball. Er hat bei uns mittrainiert und einen guten Eindruck hinterlassen. Cem kann zu den Spielern zählen, die entscheidend zum Klassenerhalt beitragen, obwohl es bei uns logischerweise nur über das Kollektiv geht. Nun gilt es die Neuzugänge schnellstmöglich zu integrieren, damit wir zum Start der Rückserie bestmöglich antreten können. Mit der Verpflichtung von Cem Cevizci sind unsere Personalplanungen für die Rückserie abgeschlossen”, erklärt Richard Maierhofer, Hankofens sportlicher Leiter.