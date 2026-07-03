Hankofen verpflichtet weiteren Angreifer

Matthias Mittig will`s in der Bayernliga wissen und hat sich der SpVgg Hankofen-Hailing angeschlossen. – Foto: Verein

Die SpVgg Hankofen-Hailing kann knapp zwei Wochen vorm Saisonstart in der Bayernliga Süd den vierten Sommerneuzugang präsentieren. Nach Benedikt Troffer, Fabian Hanula und Michael Lummer heuert Matthias Mittig am Reißinger Bach an. Der 20-jährige Angreifer kommt vom Bezirksligisten SpVgg Grün-Weiß Deggendorf.

Matthias Mittig hat in Bogen das Licht der Welt erblickt, wohnt in Oberpiebing bei Salching und ist beruflich als Bankkaufmann für die Sparkasse Niederbayern-Mitte tätig. Der Heimatverein des Angreifers lautet SV Salching. Dort hat Mittig das Fußball-Rüstzeug für seine späteren Stationen beim FC Dingolfing, sowie der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf erhalten. 2025/26 hat der Offensivmann - unter anderem an der Seite von Neu-Dorfbua Benedikt Troffer – im Deggendorfer-Trikot seine erste Saison im Erwachsenen-Bereich absolviert und ist bekanntlich nur um Haaresbreite am Landesliga-Aufstieg vorbeigeschrammt. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte er elf Treffer in der Bezirksliga Ost für die Donaustädter.

Als die Anfrage aus Hankofen kam, musste Matthias Mittig nicht lange überlegen, auch wenn der Rechtsfuß mit der nötigen Demut die Bayernliga-Herausforderung annimmt: "Mir ist bewusst, dass es zwei Ligen höher nicht einfach wird. Für mich geht es darum, schnell anzukommen, mich in das Team zu integrieren und dazuzulernen. Ich will mich durchsetzen, indem ich auf so viel Spielzeit wie möglich komme", sagt Matthias Mittig, der die Rückennummer vierzehn von Patrick Choroba übernimmt.

"Matthias ist ein ebenso ehrgeiziger wie zweikampferprobter Kicker. Er verfügt über Potenzial, auch weil er im eins gegen eins seine Stärken hat und viel Tempo mitbringt. Wir haben ihn schon länger auf dem Radar und da wir Bedarf in der Offensive hatten, haben wir das Gespräch mit Matthias gesucht. Da nun alle Formalitäten geklärt sind, können wir den Wechsel vereinsseitig bestätigen", erklärt Richard Maierhofer, der Sportliche Leiter der SpVgg Hankofen-Hailing.