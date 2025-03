Hankofen verliert Spektakel: »Tut mir leid, ich habe kaum noch Stimme«

Die Schlagzahl der Anfangsphase konnte die Partie nicht halten und flachte anschließend ab. Torraumszenen waren Mangelware - bis zur 39. Minute: Erst zog Andy Wagner von der Strafraumgrenze ab, Markus Schöller im Wacker-Kasten konnte noch parieren, aber vor die Füße von Tobias Lermer, der eiskalt ins lange Eck abstaubte. Das war durchaus verdient, denn in der Offensive fiel den Gästen aus Burghausen herzlich wenig ein, hinten wirkte Wacker alles andere als sattelfest. Und so ging`s mit einer knappen Führung für die SpVgg in die Kabinen.

Hankofen wirkte in dieser Phase anfällig, und Wacker wusste das zu nutzen: Denis Ade stellte mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:4 (66.). Vier Minuten später machten die Gäste endgültig den Deckel drauf. Konnte man Maier beim 0:1 noch von einer gewissen Schuld freisprechen, ging der fünfte Treffer dann aber klar auf seine Kappe. Der Keeper konnte einen eigentlich harmlosen Ball nicht feshalten, Felix Bachschmid sagte danke und nickte zum 2:5 ein (70.). Ofen aus für Hankofen? Nicht ganz! Denn nur 120 Sekunden später tat Wackers Schlussmann Schöller der SpVgg einen Gefallen und langte völlig unnötig beim eingewechselten Flo Sommersberger noch hin - Elfmeter! Tobias Lermer verwandelte zum 3:5. Sollte vielleicht doch noch das Comeback gelingen? Nein, auch weil Schiedsrichter Tobias Hummel Hankofens Tobias Richter in der 86. Minute mit glatt Rot vom Platz schickte, weil er auf Höhe der Mittellinie gegen Wackers Kapitän Christoph Schulz zu spät gekommen war - eine sehr, sehr harte Entscheidung! Gelb hätte es mit Sicherheit auch getan...Insgesamt ein gebrauchter Tag aus Hankofener Sicht.

Die Stimmen zum Spiel

Tobias Beck (Spielertrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"Die Partie begann mit einem Nackenschlag für uns, trotzdem konnten wir dann das Spiel an uns reißen. Man hat gesehen, dass die Mannschaft lebt. Wie gesagt, dann haben wir leider nach der Pause binnen 10 oder 15 Minuten total aus der Hand gegeben. Was uns noch viel mehr schmerzt, ist die rote Karte gegen Tobi Richter. Wenn der Schiedsrichter so eine Linie über 90 Minuten pfeift und keine gelbe Karte verteilt, dann ist das niemals eine rote Karte."



Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)

"Die erste Halbzeit war überhaupt nichts! Tut mir leid, dass ich kaum noch eine Stimme habe, aber in der Halbzeit musste ich richtig laut werden. In der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen: Wenn die Jungs aus dem Arsch kommen, dann rührt sich auch was. Manche Jungs haben heute nicht performt, das ist im Fußball manchmal so. Dafür haben die Eingewechselten einen Riesenjob gemacht. Demzufolgen sind wir zufrieden mit der Reaktion, die wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben."