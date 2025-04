Hankofen verliert Michael Lummer an die SpVgg SV Weiden

Der gebürtige Aiterhofener wurde in der Jugend bei der SpVgg GW Deggendorf und beim SSV Jahn Regensburg ausgebildet. Über den Landesligisten TSV Seebach kam er im Sommer 2023 zu den „Dorfbuam". Dort konnte er in seinem ersten Jahr die Bayernliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga Bayern feiern und ist derzeit nach wie vor in Diensten des abstiegsbedrohten Regionalligisten. In der laufenden Runde kam Lummer bislang 13 Mal zum Einsatz, letzte Saison machte er 29 Bayernligaspiele.



Im Weidener Lager freut man sich über die Verpflichtung des Studenten aus Regensburg, der vor den Toren Straubings aufwuchs. „Michael ist ein defensiv- und zugleich spielstarker Sechser, der uns dabei hilft, spielerisch und qualitativ einen Schritt nach vorne zu machen. Wir wünschen uns, dass er sich so schnell wie möglich bei uns wohl fühlt und dass seine Stärken im Spielaufbau zum Tragen kommen“, lässt sich Weidens Sportdirektor Rüdiger Hügel zitieren. Neben Christoph Sibler wird künftig also ein zweiter waschechter Niederbayer für die Elf von Trainer Michael Riester auflaufen.



Michael Lummer umreißt seine Beweggründe für den Wechsel zur SpVgg SV Weiden so: „Die Infrastruktur vor Ort mit zwei Kunstrasenplätzen und einem besonderen Stadion mit Flutlichtspielen am Freitagabend ist Fußballromantik pur. Dazu kommt, dass der Verein, in Person von Rüdiger Hügel, mir nicht nur eine attraktive sportliche Perspektive geboten hat, sondern auch ab dem ersten Moment Wertschätzung und ein gutes Gefühl entgegengebracht hat.“ Von seinem langjährigen fußballerischen Weggefährten Christoph Sibler wisse er, dass die Arbeit im Verein sowie der mannschaftliche Zusammenhalt überragend sei.



"Gemeinsam mit der Mannschaft möchte ich dabei helfen, die SpVgg SV Weiden weiter in der Bayernliga zu etablieren", betont Lummer und fährt fort: "In meinen beiden Jahren bei der SpVgg Hankofen-Hailing konnte ich viele Erfahrungen als junger Spieler im gehobenen Amateurbereich sammeln. Diese möchte ich auch an die nachkommenden Spieler aus den Weidener Jugendmannschaften weitergeben und sie so beim Übergang in den Herrenbereich unterstützen. Aber auch auf dem Platz möchte ich mit meiner Ruhe am Ball und dem Blick für meine Mitspieler Struktur in das Spiel mit und gegen den Ball bringen."