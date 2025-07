Hankofen verliert klar gegen Al-Nasr - Sorgen um Pichlmeier

Nach der fulminanten Pokalaufholjagd am Samstag in Regensburg hat die SpVgg Hankofen-Hailing am Dienstagabend noch einmal getestet. Und es war ein besonderes Freundschaftsspiel gegen die Profis von Al-Nasr SC Dubai. Die Araber weilen derzeit in Bad Gögging im Trainingslager. Gespielt wurde in Neustadt an der Donau. Am Ende setzten sich die Gäste aus den Vereinigten Arabischen Emiraten klar mit 3:0 durch. Am Sonntag steht nun für die "Dorfbuam" der Saisonauftakt in der Regionalliga Bayern beim TSV Buchbach an.