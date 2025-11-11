Hankofen: Ungewöhnliche Rückendeckung für Trainer & Team

Von Unruhe war angesichts der drohenden Abstiegsgefahr aber am vergangenen Wochenende nichts zu spüren in Hankofen nach der 2:3-Heimniederlage gegen den Herbstmeister 1. FC Nürnberg II. Eine aufflammende Trainerdiskussion wurde am Samstag auf bemerkenswerte Art und Weise im Keim erstickt. Direkt im Anschluss an die Pressekonferenz, auf der die beiden Cheftrainer Tobias Beck und Andreas Wolf Rede und Antwort standen, ergriff der zweite Vorstand und Abteilungsleiter der SpVgg, Georg "Johnny" Maierhofer das Mikrofon, wandte sich Trainerteam und Mannschaft zu und hielt ein Plädoyer: "Bei uns gibt`s überhaupt keine Unruhen und Diskussionen. Jungs, von unserer Seite habt ihr die volle Rückendeckung, wir vertrauen euch zu 100 Prozent, das gilt sowohl für die Coaches als auch für die Mannschaft. Ich bin überzeugt, dass wir vor der Winterpause noch einige Punkte einfahren und im Frühjahr den Klassenerhalt schaffen werden. Nächste Woche kommt Buchbach und dann feiern wir einen Heimsieg zum Rückrundenauftakt." In Hankofen bleiben sie auch deshalb so besonnen, weil die Verantwortlichen das große Ganze gut einschätzen können. Aufgrund der Rahmenbedingungen als kleiner Dorfverein ist schlicht nicht mehr möglich als sportlicher Überlebenskampf. Hankofens "Geschäftsmodell" basiert darauf, jungen Kickern aus der Region das Schaufenster Regionalliga zu bieten. Akteure wie Patrick Choroba, die über höherklassige Erfahrung verfügen, sind die absolute Ausnahme. Die Regel sind Talente wie Daniel Zormaier, der vor der Saison vom Bezirksligisten Schierling gekommen war. Von ihm und seinen Kollegen Alex Nittnaus oder Daniel Ertel kann man schlicht keine Wunderdinge erwarten. "Nur zum Vergleich: Nürnberg ist am Samstag mit sechs Lizenzspielern zu uns angereist. Ein Piet Scobel hat tags zuvor noch in Dresden in der 2. Liga gespielt. Überspitzt ausgedrückt sind wir im Endeffekt ja nur Freizeitkicker", wirft Tobias Beck ein.





Derlei Realitätssinn ist durchaus lobenswert, nichtsdestotrotz gibt`s aber durchaus auch Kritik. Erneut war gegen die Profireserve des FCN auf der Tribüne ein deutliches Grummeln zu vernehmen. Der Tenor: Die "Dorfbuam" nehmen viel zu viel Risiko, stehen zu hoch und machen es dem Gegner dadurch einfach, vors Tor zu kommen. 25 Gegentore in neun Heimspielen sind Wasser auf die Mühlen der Skeptiker. Wer in jedem Heimspiel im Schnitt fast drei Gegentreffer kassiert, wird schwerlich Spiele gewinnen. Das Credo der SpVgg lautet, über die Heimspiele die Basis für den Klassenerhalt zu schaffen. Die vergangenen vier Heimspiele wurden allerdings allesamt verloren. Bastion Maierhofer Bau-Stadion? Davon ist Hankofen derzeit weit entfernt.

Freilich registriert auch Tobias Beck, was hinter seiner Trainerbank auf der Tribüne getuschelt wird. "Ich weiß, es gibt die Forderung, dass wir hinten sicher stehen und den Ball einfach raushauen. Nur: Auf wen sollen wir denn die langen Bälle schlagen? In Vilzing haben wir es probiert, dass wir uns hinten reinstellen und mit langen Bällen agieren. Das hat auch nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass es an der Spielphilosophie liegt. Ich stehe mit der Sportlichen Leitung fast täglich im Austausch und wir führen lange Gespräche. Wir sind uns einig: Wir wollen unseren Weg weitergehen. Ich spüre weiterhin sehr, sehr großes Vertrauen."



Ein Manko, dass sich wie ein roter Faden durch die Saison zieht, ist die fehlende Kaltschnäuzigkeit. Ein Beispiel: Am Samstag hätte sich Hankofen für eine starke Anfangsphase belohnen und früh in Führung gehen können, allein vorm Tor chipte Tobias Gayring aber den Ball knapp am Pfosten vorbei. Quasi im Gegenzug, eine ähnliche Situation auf der Gegenseite - und Nürnberg nutzte eben dieses Angebot. Mit Blick auf die Torausbeute bislang - 14 Treffer in 17 Partien - fällt es nicht schwer zu erkennen, wo der Schuh drückt. Ein treffsicherer Offensivmann würde dem Kader gut tun. Tut sich in der Hinsicht etwas in der Winterpause in Sachen Verstärkung? "So gut wie jeder Verein sucht doch händeringend nach Akteuren, die Tore garantieren. Im Winter ist das noch schwieriger. Aber klar, es gibt Überlegungen in alle Richtungen, wo wir noch einen Impuls setzen könnten", so Beck abschließend. Ein, zwei erfahrene Spieler würden der SpVgg sicher gut tun. Aber leichter gesagt, als getan...