Hankofen & SpVgg Landshut: »Kann noch ruhig schlafen« & »Kein Druck«

Was war das für ein toller Auftakt für die SpVgg Landshut! Beim Comeback in der Bayernliga nach elf Jahren überraschte die "Spiele" gleich mal vor knapp 600 Zuschauern beim Mitfavoriten in Kirchanschöring und holte im wahrlich schwer einzunehmenden Stadion an der Laufener Straße wichtige drei Zähler. "Ein toller Start für uns, keine Frage"
, betont demnach auch der Sportliche Leiter Max Meier
. Der Auswärtssieg bei den hochgehandelten Südost-Oberbayern war natürlich beste Werbung für den ersten Auftritt vor heimischem Publikum am Hammerbach. "Freitagabend, ein Top-Gegner- wir freuen uns jetzt alle total auf das erste Heimspiel! Natürlich wissen wir aber auch, was da für ein Team auf uns zukommt. Wir sind klarer Außenseiter gegen einen der Titelfavoriten, gehen aber auch mit viel Rückenwind in die Partie. Durch den Auftaktsieg in Kirchanschöring haben wir auch keinen Druck"
, versichert Maier.
Zwei Pflichtspiele, zwei Niederlagen - so lautet das nüchterne Fazit nach 90 Minuten Liga und Pokal. Für Alarmstimmung am Reißinger Bach ist es freilich noch zu früh. "Klar, nicht der Auftakt, den wir uns erhofft hatten. Aber ich kann noch ruhig schlafen"
, schmunzelt Cheftrainer Tobias Beck
. Die zwei Auftritte müsse man differenziert betrachten. "Im Pokal hätten wir gegen richtig gute Dingolfinger nicht verlieren brauchen"
, meint Beck. Und die Art und Weise, wie die "Dorfbuam" drei Tage zuvor in Erlbach auftraten, muss ohnehin Mut geben. Der Knackpunkt im Eröffnungsspiel der Bayernliga Süd war wieder einmal die mangelhafte Chancenverwertung bei der SpVgg. Die Beck-Elf schnürte Erlbach phasenweise in der ersten Halbzeit in deren Hälfte ein, ließ aber erneut einige Topchancen liegen. Das rächte sich..."Das Wie in Erlbach stimmt uns sehr optimistisch, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Wir brauchen nach dem Umbruch noch ein wenig Zeit, das wissen wir. Aber: Jetzt müssen Ergebnisse her! Einfach gesagt: Die Fehler auf eine Minimum reduzieren und die zahlreichen Chancen, die wir auch in den vergangenen zwei Spielen hatten endlich effizienter nutzen."
Mit dem FC Ismaning kommt sozusagen der Bayernliga-Dino nach Hankofen. Seit zehn Jahren ist die Truppe aus dem Münchner Nordosten nun schon ununterbrochen in der zweithöchsten Amateurklasse vertreten. "Wir haben schon mehrere Jahre jetzt nicht mehr gegeneinander gespielt. Aber ich erwarte mit Ismaning eine junge Mannschaft, die sich bestimmt nicht hinten reinstellt und Fußball spielen will. Das wird ein interessanter Vergleich"
, so Beck abschließend.
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Ersatzkeeper Patrik Neumayer hat sich beim Pokalmatch in Dingolfing am Oberschenkel verletzt und fällt aller Voraussicht nach mehrere Wochen aus. Tobias Gayring war Anfang der Woche krank, ob er bis Freitag fit wird, ist noch nicht sicher. Ebenso steht hinter den Einsätzen der zuletzt angeschlagenen David Löffler und Sven Hodo ein Fragezeichen.