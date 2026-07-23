 2026-07-23T06:38:08.609Z

Ligavorschau

Hankofen & SpVgg Landshut: »Kann noch ruhig schlafen« & »Kein Druck«

Freitag - 2. Spieltag: Hankofen empfängt Ismaning +++ "Spiele" erwartet Erlbach

von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Kann noch "ruhig schlafen", aber: Nach zwei Niederlagen in Liga und Pokal will Hankofens Coach Tobias Beck nun Ergebnisse sehen.
Kann noch "ruhig schlafen", aber: Nach zwei Niederlagen in Liga und Pokal will Hankofens Coach Tobias Beck nun Ergebnisse sehen. – Foto: Paul Hofer

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Zwei der drei niederbayerischen Vertreter in der Bayernliga Süd sind bereits am morgigen Freitagabend im Einsatz. Die SpVgg Landshut empfängt den SV Erlbach, die SpVgg Hankofen-Hailing hofft zuhause gegen den FC Ismaning auf die ersten Zähler der noch jungen Spielzeit. Anpfiff der beiden Partien ist jeweils um 18:30 Uhr. Der SV Schalding-Heining ist erst am Samstag wieder dran, eine gesonderte Vorschau dazu folgt.

Freitag

Morgen, 18:30 Uhr
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
18:30live

Was war das für ein toller Auftakt für die SpVgg Landshut! Beim Comeback in der Bayernliga nach elf Jahren überraschte die "Spiele" gleich mal vor knapp 600 Zuschauern beim Mitfavoriten in Kirchanschöring und holte im wahrlich schwer einzunehmenden Stadion an der Laufener Straße wichtige drei Zähler. "Ein toller Start für uns, keine Frage", betont demnach auch der Sportliche Leiter Max Meier. Der Auswärtssieg bei den hochgehandelten Südost-Oberbayern war natürlich beste Werbung für den ersten Auftritt vor heimischem Publikum am Hammerbach. "Freitagabend, ein Top-Gegner- wir freuen uns jetzt alle total auf das erste Heimspiel! Natürlich wissen wir aber auch, was da für ein Team auf uns zukommt. Wir sind klarer Außenseiter gegen einen der Titelfavoriten, gehen aber auch mit viel Rückenwind in die Partie. Durch den Auftaktsieg in Kirchanschöring haben wir auch keinen Druck", versichert Maier.

Auftakt geglückt, folgt die nächste Überraschung? Landshut um Spielertrainer Sebastian Maier (re.) und Daniel Rabanter ist auch gegen Erlbach einiges zuzutrauen.
Auftakt geglückt, folgt die nächste Überraschung? Landshut um Spielertrainer Sebastian Maier (re.) und Daniel Rabanter ist auch gegen Erlbach einiges zuzutrauen. – Foto: Paul Hofer

Personalien SpVgg Landshut: Dominik Past hat sich unter der Woche im Training verletzt. Ein Arzttermin steht noch aus, erst dann wird man mehr wissen. Für das Spiel gegen Erlbach ist er aber auf alle Fälle keine Option. Johannes Böhm wird nach seinem Meniskus-Eingriff erst in ein paar Wochen einsteigen können.

Der SVE vorm ersten Auswärtsauftritt - >>>hier geht`s zur ausführlichen Vorschau aus Erlbacher Sicht!

Morgen, 18:30 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
18:30live

Zwei Pflichtspiele, zwei Niederlagen - so lautet das nüchterne Fazit nach 90 Minuten Liga und Pokal. Für Alarmstimmung am Reißinger Bach ist es freilich noch zu früh. "Klar, nicht der Auftakt, den wir uns erhofft hatten. Aber ich kann noch ruhig schlafen", schmunzelt Cheftrainer Tobias Beck. Die zwei Auftritte müsse man differenziert betrachten. "Im Pokal hätten wir gegen richtig gute Dingolfinger nicht verlieren brauchen", meint Beck. Und die Art und Weise, wie die "Dorfbuam" drei Tage zuvor in Erlbach auftraten, muss ohnehin Mut geben. Der Knackpunkt im Eröffnungsspiel der Bayernliga Süd war wieder einmal die mangelhafte Chancenverwertung bei der SpVgg. Die Beck-Elf schnürte Erlbach phasenweise in der ersten Halbzeit in deren Hälfte ein, ließ aber erneut einige Topchancen liegen. Das rächte sich...
"Das Wie in Erlbach stimmt uns sehr optimistisch, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Wir brauchen nach dem Umbruch noch ein wenig Zeit, das wissen wir. Aber: Jetzt müssen Ergebnisse her! Einfach gesagt: Die Fehler auf eine Minimum reduzieren und die zahlreichen Chancen, die wir auch in den vergangenen zwei Spielen hatten endlich effizienter nutzen."

Mit dem FC Ismaning kommt sozusagen der Bayernliga-Dino nach Hankofen. Seit zehn Jahren ist die Truppe aus dem Münchner Nordosten nun schon ununterbrochen in der zweithöchsten Amateurklasse vertreten. "Wir haben schon mehrere Jahre jetzt nicht mehr gegeneinander gespielt. Aber ich erwarte mit Ismaning eine junge Mannschaft, die sich bestimmt nicht hinten reinstellt und Fußball spielen will. Das wird ein interessanter Vergleich", so Beck abschließend.

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Ersatzkeeper Patrik Neumayer hat sich beim Pokalmatch in Dingolfing am Oberschenkel verletzt und fällt aller Voraussicht nach mehrere Wochen aus. Tobias Gayring war Anfang der Woche krank, ob er bis Freitag fit wird, ist noch nicht sicher. Ebenso steht hinter den Einsätzen der zuletzt angeschlagenen David Löffler und Sven Hodo ein Fragezeichen.