Hankofen & SpVgg Landshut: »Kann noch ruhig schlafen« & »Kein Druck«

Personalien SpVgg Landshut: Dominik Past hat sich unter der Woche im Training verletzt. Ein Arzttermin steht noch aus, erst dann wird man mehr wissen. Für das Spiel gegen Erlbach ist er aber auf alle Fälle keine Option. Johannes Böhm wird nach seinem Meniskus-Eingriff erst in ein paar Wochen einsteigen können.



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