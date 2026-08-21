Hankofen & Landshut mit viel Rückenwind - SVS will die Trendwende

Freitag



Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"Wir konnten uns am Dienstag viel Selbstvertrauen holen, wollen nun nachlegen und den ersten Auswärtssieg einfahren! Wir sind allerdings gut beraten, Heimstetten nicht am aktuellen Tabellenstand zu messen. Das ist ein fußballerisch starke Truppe mit tollen Einzelkönnern. Ich sehe den SVH eher als Top-Team der Liga. Wir werden mindestens eine so starke Leistung wie am Dienstag brauchen. Vor allem müssen wir defensiv wieder so konzentriert und konsequent agieren, um die Offensivpower der Heimstetter in Schach zu halten."

Samstag

"Am Samstag kommt es gegen Schalding darauf an, dass endlich 90 Minuten konsequent und leidenschaftlich gespielt wird.Die Aussetzer werden in der Bayernliga gnadenlos bestraft. Nachdem in Schalding die Stimmung nicht sonderlich gut ist, hoffen wir auf den ersten Dreier."

Max Maier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut)"Wir fahren mit Rückenwind, aber auch einer großen Portion Respekt nach Pipinsried. Der FC hat riesige Qualität im Kader und ist für mich der Aufstiegskandidat Nummer eins. Wir müssen uns auf ein ganz anderes Spiel als gegen die Junglöwen einstellen, die mit einem Altersschnitt von 18,9 Jahren bei uns angetreten waren. Pipinsried hingegen verfügt über jede Menge Erfahrung, darauf werden wir uns einstellen."Personalien SpVgg Landshut: Martin Stoller ist privat verhindert, dafür kehrt Lucas Biberger nach abgelaufener Sperre in den Kader zurück. Verletzt fehlen Dominik Past und Johannes Böhm.

Roman Langer (Cheftrainer FC Pipinsried)

"Wir freuen uns auf das nächste Topspiel hier in Pipinsried gegen Landshut und hoffen natürlich auf viele Zuschauer, die uns zuhause unterstützen. Mit Landshut erwartet uns ein sehr guter Aufsteiger, der vor allem in der Offensive viel Qualität besitzt und mit enormer Power in der Vorwärtsbewegung agiert. Wir wissen, was auf uns zukommt, und werden uns entsprechend gut auf die Partie vorbereiten. Für uns geht es darum, an die Leistungen der vergangenen Wochen anzuknüpfen, wieder geschlossen und konzentriert aufzutreten und unser Spiel auf den Platz zu bringen."

Personalien FC Pipinsried: Es gibt im Vergleich zum letzten Spiel keine großen Veränderungen. Erfreulich aus FCPI-Sicht ist, dass Max Dombrowka wieder zum Kader dazustößt.