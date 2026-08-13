Hankofen & die Wundertüte 1860 II - SVS & LA ebenfalls "on tour"

Der SV Schalding-Heining musste sich vergangene Woche dem Topteam der Liga in dieser frühen Phase der Saison beugen. 1:4 hieß es am Ende gegen den FC Pipinsried. "Die Niederlage war verdient, da gibt`s keine Diskussionen. Pipinsried war reifer und cleverer als wir, zudem sind da einige ganz feine Fußballer drin. Trotzdem: Vier Tore dürfen wir nicht kriegen, das ging letztlich wieder viel zu einfach", kritisiert SVS-Coach Heiko Schwarz und gibt Einblicke in die Trainingswoche und welche Schlüsse er aus der Heimpleite gezogen hat: "Im Defensivverhalten müssen wie disziplinierter werden. Darauf lag in dieser Trainingswoche das Hauptaugenmerk. Nach vorne sind wir immer in der Lage, gute Sachen zu konstruieren. Aber wir dürfen die Defensivarbeit nicht vergessen!"Von der bisherigen Ausbeute des kommenden Gegners - Heimstetten hat nach vier Partien einen Zähler weniger auf dem Konto als Schalding und liegt auf Tabellenplatz elf - lässt sich Schwarz nicht blenden: "Heimstetten hat meines Erachtens nicht weniger Qualität im Kader als Pipinsried. Große Erfahrung auf der einen, spannende Talente auf der anderen Seite - eine tolle Mannschaft. Und wahrscheinlich wird das noch eine Nummer schärfer als gegen Pipinsried, denn Heimstetten liegt doch noch ein wenig hinten den Erwartungen zurück. Im Grunde wurden sie bislang ein wenig ein Opfer ihres eigenen Spielstils. Sie wollen Fußball spielen, dafür sind sie das ein oder andere Mal bestraft worden."

Personalien SV Schalding-Heining: Die langzeitverletzten Fabian Schnabel, Vincent Ketzer, Simon Dorfner und Samuel Langen stehen nach wie vor auf der Ausfallliste. Maxi Moser und Adrian Böck sind gesundheitlich angeschlagen. Ob sie bis Freitag wieder komplett fit werden, wird sich zeigen.