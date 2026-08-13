Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Hankofen & die Wundertüte 1860 II - SVS & LA ebenfalls "on tour"
Freitag - 5. Spieltag: Schalding ist zu Gast beim SV Heimstetten +++ SpVgg Landshut reist ins Allgäu zum TSV Kottern
von Mathias Willmerdinger · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Michael Lummer hat sich bei der SpVgg Hankofen auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft. – Foto: Charly Becherer
Die drei niederbayerischen Bayernligisten begeben sich am Freitag wieder auf Reisen. Die SpVgg Hankofen-Hailing gastiert an der Grünwalder Straße 114 beim TSV 1860 München II. Der SV Schalding-Heining gibt seine Visitenkarte beim SV Heimstetten ab. Die meisten Kilometer hat die SpVgg Landshut zurückzulegen. Die "Spiele" ist zu Gast im Allgäu beim TSV Kottern.
Nach der 0:3-Auftaktniederlage in Erlbach hat die SpVgg Hankofen-Hailing kein Spiel mehr verloren. Zwei Siege, ein Unentschieden lautet seitdem die Ausbeute. Der 2:1-Heimsieg vergangene Woche gegen den TSV Kottern war zwar nicht unbedingt eine Augenweide, aber dennoch verdient. Die Maß im Gäubodenfest durften sich Spieler und Verantwortliche beim gemeinsamen Teamevent daher schmecken lassen. Nun führt die Reise in die Landeshauptstadt - und auch ein wenig ins Ungewisse. "Die Löwen sind schon irgendwie eine kleine Wundertüte. Die erste Mannschaft spielt zeitgleich in Memmingen, deshalb glaube ich nicht, dass es viele Abstellungen zur zweiten Mannschaft geben wird. Ich gehe davon aus, dass der Kader mit einigen U19-Spielern aufgefüllt wird. So oder so werden wir auf eine spielstarke Mannschaft treffen", meint Hankofens Coach Tobias Beck mit Blick auf den kommenden Gegner TSV 1860 II, betont aber auch: "Wir brauchen uns in der Liga vor niemandem verstecken. Es wird Erwachsenenfußball und viel Intensität brauchen an der Grünwalder Straße. Wir wollen unsere kleine Serie ausbauen."
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Matthias Mittig musste sich in dieser Woche krank abmelden und wird deshalb auch in München nicht auflaufen können. Ersatzkeeper Patrik Neumayer kuriert weiterhin seinen Muskelbündelriss aus. Ansonsten sind alle Mann an Bord.
Gegen Mitaufsteiger TSV 1860 Rosenheim musste sich die SpVgg Landshut zuletzt mit einem 1:1 vor heimischer Kulisse zufriedengeben. – Foto: Norbert Herrmann
Vier Spiele, sieben Zähler - mit der ersten kleinen Startbilanz kann die SpVgg Landshut gut leben. "Wir sind durchaus zufrieden, auch wenn vielleicht vergangene Woche zuhause gegen Rosenheim ein wenig mehr möglich gewesen wäre", sagt Landshuts Sportlicher Leiter Max Maier, der durchaus Respekt hat vor der knapp 200 Kilometer weiten Fahrt ins Allgäu: "Am Freitagmittag in der Ferienzeit bei der Hitze so eine Anfahrt vor sich zu haben, das ist schon ein Brett. Wir werden auf einen körperlich robusten Gegner treffen, der alles in die Waagschale werfen wird, den mäßigen Start vergessen zu lassen. Wir müssen defensiv stabil stehen, die Körperlichkeit annehmen und im letzten Drittel wieder zielstrebiger werden. Dann ist für uns sicher was möglich." Und mit einem Schmunzeln schiebt er hinterher: "Ob dann die lange Heimfahrt fröhlich wird, das haben wir ja selbst in der Hand."
Personalien SpVgg Landshut: Lucas Biberger, der vergangene Woche kurzfristig wegen Krankheit passen musste, ist wieder mit dabei. Weiterhin ausfallen werden Dominik Past und Johannes Böhm. Letzterer könnte in absehbarer Zeit langsam wieder einsteigen.
Michel Schiedermair und seine Schaldinger Kollegen mussten zuletzt gegen abgezockte Pipinsrieder Lehrgeld bezahlen. – Foto: Simon Eiler
Der SV Schalding-Heining musste sich vergangene Woche dem Topteam der Liga in dieser frühen Phase der Saison beugen. 1:4 hieß es am Ende gegen den FC Pipinsried. "Die Niederlage war verdient, da gibt`s keine Diskussionen. Pipinsried war reifer und cleverer als wir, zudem sind da einige ganz feine Fußballer drin. Trotzdem: Vier Tore dürfen wir nicht kriegen, das ging letztlich wieder viel zu einfach", kritisiert SVS-Coach Heiko Schwarz und gibt Einblicke in die Trainingswoche und welche Schlüsse er aus der Heimpleite gezogen hat: "Im Defensivverhalten müssen wie disziplinierter werden. Darauf lag in dieser Trainingswoche das Hauptaugenmerk. Nach vorne sind wir immer in der Lage, gute Sachen zu konstruieren. Aber wir dürfen die Defensivarbeit nicht vergessen!"
Von der bisherigen Ausbeute des kommenden Gegners - Heimstetten hat nach vier Partien einen Zähler weniger auf dem Konto als Schalding und liegt auf Tabellenplatz elf - lässt sich Schwarz nicht blenden: "Heimstetten hat meines Erachtens nicht weniger Qualität im Kader als Pipinsried. Große Erfahrung auf der einen, spannende Talente auf der anderen Seite - eine tolle Mannschaft. Und wahrscheinlich wird das noch eine Nummer schärfer als gegen Pipinsried, denn Heimstetten liegt doch noch ein wenig hinten den Erwartungen zurück. Im Grunde wurden sie bislang ein wenig ein Opfer ihres eigenen Spielstils. Sie wollen Fußball spielen, dafür sind sie das ein oder andere Mal bestraft worden."
Personalien SV Schalding-Heining: Die langzeitverletzten Fabian Schnabel, Vincent Ketzer, Simon Dorfner und Samuel Langen stehen nach wie vor auf der Ausfallliste. Maxi Moser und Adrian Böck sind gesundheitlich angeschlagen. Ob sie bis Freitag wieder komplett fit werden, wird sich zeigen.