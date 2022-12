Geschenkt bekommen werden Jonas Blümel (am Boden) und die SpVgg Hankofen-Hailing in Eichstätt sicher nichts. 90 Minuten lang quälen, so lautet noch einmal die Devise. – Foto: Paul Hofer

Hankofen und die vorweihnachtliche Gewissheit: »Es wird wehtun« 24. Spieltag - Samstag: Die SpVgg reist zum Abschluss der Herbstrunde zum VfB Eichstätt

Offiziell die letzte Partie des Jahres steht für die SpVgg Hankofen-Hailing in der Regionalliga Bayern an. Am zweiten Adventswochenende reisen die "Dorfbuam" zum VfB Eichstätt. Das relativ ruhige Spätherbst-Wetter diese Woche lässt wohl eine Austragung zu. Anstoß im Liqui-Moly-Stadion ist um 14 Uhr.



Über das Remis zuletzt zuhause gegen den FC Pipinsried haben sich die Hankofener noch länger geärgert. Zum einen, weil die Gäste in der Schlussphase nur noch zu zehnt waren, die Überzahl aber nicht in Zählbares umgemünzt werden konnte. Zum anderen, weil mit einem Sieg ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt klar distanziert worden und ganz nebenbei der Sprung aus der Abstiegszone gelungen wäre. Aber der Fußball findet bekanntlich nicht im Konjunktiv statt und so wussten die "Dorfbuam" nicht so recht was anzufangen mit dem 1:1. "Wir haben schon eine Reaktion gezeigt auf die indiskutable Leistung in Rain, das wollten wir auch sehen. Aber wir schaffen es im Moment einfach nicht, den Lohn für 90 Minuten Arbeit einzufahren. Vorne fehlt uns im Moment ein Goalgetter, der die Dinger macht. Der letzte Punch geht uns ab", analysiert Spielertrainer Tobias Beck. Chancen wären genügend da gewesen.



Wird die Partie in Nürnberg nicht mehr in diesem Jahr nachgeholt, wonach es derzeit wohl aussieht, ist die Partie in Eichstätt nun der Schlussakkord vor der Winterpause. Es gibt kaum Ärgerlicheres, als sich mit einem Negativerlebnis in die Weihnachtsferien zu verabschieden. Das schleppt man dann bis in die Frühjahrsvorbereitung rum. Deshalb wollen Beck und Kollegen noch einmal alles investieren, um im Norden von Oberbayern nicht leer auszugehen. "Eichstätt hat die letzten drei Heimspiele zu null gewonnen. Zuhause sind sie eine Macht. Eine sehr robuste Mannschaft, die gerne mit langen Bällen operiert. Und das beherrschen sie richtig gut. Der Platz wird in nicht allzu gutem Zustand sein, das dürfte kein Geheimnis sein zu dieser Jahreszeit. Kopfbälle, Zweikämpfe, Standards - wir müssen hellwach sein und körperlich voll dagegenhalten. Das wird der Schlüssel zum Erfolg sein. Und ja, es wird auch in der ein oder anderen Situation wehtun."



Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Daniel Rabanter ist bereits wegen Knieproblemen in der Winterpause. Ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Andreas Wagner, der diese Woche krank ist. Gesundheitlich unwohl fühlte sich auch Tobias Richter, der Spielgestalter wird aber am heutigen Donnerstag am Abschlusstraining teilnehmen. Die beiden langzeitverletzten Matthias Lazar und Jakob Vogl werden erst im neuen Jahr einen Comeback-Versuch wagen.





Hat zuletzt vor allem zuhause die richtigen Worte gefunden: Eichstätts Coach Markus Mattes dirigierte seine Jungs zu drei Heimsiegen in Folge - allesamt ohne Gegentor! – Foto: Johannes Traub