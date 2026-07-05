Hankofen »total aus der Fassung« - Hauzenberg »absolut zufrieden«

Das Spiel aus Sicht von Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz: "Ein ganz ordentlicher Auftritt meiner Mannschaft. Für uns war heute wichtig, dass die Null hinten steht. Wir haben einiges probiert und in der ersten und zweiten Hälfte viel durchgewechselt. Mit dem Engagement der Truppe kann man absolut zufrieden sein - gute Stimmung, gute Mentalität. Darauf können wir aufbauen. Nun gilt es, in den nächsten beiden Testspielen die passende Startelf zu finden - unabhängig vom System. Wir nehmen den Sieg gerne mit!"