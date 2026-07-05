Hankofen »total aus der Fassung« - Hauzenberg »absolut zufrieden«

Testspiel-Sonntag in Niederbayern! Die Vorbereitung für die neue Spielzeit läuft auf Hochtouren - und der heutige Tag bringt bereits echte Gradmesser auf die Plätze der Region. Ob das Landkreis-Duell zwischen dem TSV Bogen und der SpVgg Hankofen-Hailing oder der Härtetest der SpVgg Ruhmannsfelden gegen den FC Sturm Hauzenberg – die Teams schenken sich in der heißen Phase der Vorbereitung nichts. Der Blick auf die heutigen Partien:
Das Spiel aus Sicht von Hankofens Trainer Tobias Beck: "Wir starten super in die Partie, waren sehr druckvoll, hatten eine hohe Intensität - und gehen dann auch verdient mit 2:0 in Führung. Aufgrund eines individuellen Fehlers bekommen wir das Gegentor, was uns total aus der Fassung gebracht hat. Wir hatten dann Schwierigkeiten, wieder Zugriff aufs Spiel zu bekommen. Das hat sich bis zum Schluss hindurchgezogen.
Wir haben viele einfache Fehler gemacht, was vielleicht auch der Müdigkeit geschuldet ist aufgrund der intensvien Trainingswochen. Daher hat sich Bogen am Ende das Remis verdient. Wir können das Ergebnis einordnen, wissen, woran wir arbeiten müssen. Dementsprechend will ich auch nicht zu hart mit den Jungs ins Gericht gehen, die im Training sehr gut mitziehen. So ein Vorbereitungsspiel kann passieren."
Das Spiel aus Sicht von Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz: "Ein ganz ordentlicher Auftritt meiner Mannschaft. Für uns war heute wichtig, dass die Null hinten steht. Wir haben einiges probiert und in der ersten und zweiten Hälfte viel durchgewechselt. Mit dem Engagement der Truppe kann man absolut zufrieden sein - gute Stimmung, gute Mentalität. Darauf können wir aufbauen. Nun gilt es, in den nächsten beiden Testspielen die passende Startelf zu finden - unabhängig vom System. Wir nehmen den Sieg gerne mit!"
Das Spiel aus Sicht von Mauths Sportlichem Leiter Ulrich Köberl: "Ein guter Test gegen einen starken Gegner. Wir haben viele Vorgaben schon gut umgesetzt, aber auch noch Verbesserungspotenzial. Für beide Teams ein wertvolles Testspiel, das schon Punktspielniveau hatte."
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