Hankofen siegt mit 13:0 – FCD »zufrieden« – Sieben-Tore-Fest in Passau

– Foto: Charly Becherer

Achtungserfolg knapp verpasst: Der FC Dingolfing musste sich dem Bayernligisten ASV Cham mit 2:3 geschlagen geben. Nach einem 0:2-Rückstand bewies der FCD zunächst Moral. Ein Doppelschlag von Stefan Weber und Daniel Hofer brachte den Landesligist zurück ins Spiel. Kurz vor dem Ende besorgte Simon Fischer (86.) jedoch den Siegtreffer für den Bayernligisten aus der Oberpfalz.

Dingolfings Trainer Tom Seidl zeigte sich trotz der Niederlage zufrieden: „Ein gutes Testspiel, in dem sich beide Teams nichts schenkten. Trotzdem war es eine sehr faire Partie, in der Cham seine Qualität immer wieder aufblitzen ließ. Wir haben aber gut dagegengehalten und sind mit unserem Auftritt durchaus zufrieden, wenngleich wir deutlich gesehen haben, an was wir noch arbeiten müssen.“

A-Klassist gegen Bayernligist! "Sportlich wollen wir uns vor allem in der Offensive Selbstvertrauen holen und einige Tore schießen", gab Cheftrainer Tobias Beck die Marschroute vor und seine Mannschaft lieferte ab. Schützenfest zum 75-jährigen Jubiläum: Die SpVgg Hankofen-Hailing schenkte der DJK SV Leiblfing gleich 13 Tore ein. Daniel Zormeier und Baran Berk trafen jeweils dreifach.

Der Bezirksligist FSV VfB Straubing siegte im Test beim Kreisklassisten DJK SB Straubing hauchzart mit 2:1. Die Partie steuerte nach Toren von Bartosz Przybyl und dem Ausgleich durch Julian Hagenauer auf ein Remis zu, ehe sich in der 88. Minute das Drama zuspitzte. Die DJK bekam einen Foulelfmeter zugesprochen, doch Florian Hien scheiterte an VfB-Keeper Ben Broghammer. Der Torwart packte sicher zu und leitete mit einem Abwurf den entscheidenden Konter ein. Simon Hack bediente im Anschluss Ibrahim Shawaz, der zum 2:1-Siegtreffer in die Maschen drosch.

Ein echtes Torspektakel lieferten sich unterdessen der 1. FC Passau und SBC Traunstein. Im Duell der Landesligisten ging es hin und her, ehe sich die Gäste aus der Südost-Staffel dank eines Doppelpacks von Lucas Knauer am Ende hauchzart mit 4:3 durchsetzten. Beim Stadionfest im Dreiflüssestadion traf Neuzugang Lukas Semmler erstmals für die Passauer.

Eine kleine Überraschung verbuchte derweil der SC 1919 Zwiesel: Der Kreisligist düpierte die SpVgg Plattling mit 2:1. Die Tore für den SC machten Lukáš und Jakub Nečas. Keinen Sieger gab es im Bezirksliga-Vergleich zwischen dem DJK-SV Adlkofen und der SpVgg Ruhmannsfelden. Nach einem 1:2-Rückstand im zweiten Durchgang rettete Ben Kästel den Hausherren mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand noch das Unentschieden.