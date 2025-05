Hankofen packt`s! Rabanters Schuss ins Glück sichert Klassenerhalt

"Stolz, einfach nur stolz", rang Hankofens Bier-geduschter Coach Tobias Beck in seinem letzten Match als Spieler um Worte. So recht wusste er seine Emotionen kurz nach Schlusspfiff noch nicht zu ordnen. "Die Mannschaft hat das in der Woche wieder super gemacht. Die Erleichterung ist natürlich riesig. Als Spielertrainer habe ich jetzt auch mein zweites großes Ziel nach der Bayernliga-Meisterschaft und dem Aufstieg erreicht: Den Klassenerhalt in der Regionalliga. Ein fantastischer Abschluss."