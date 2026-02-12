Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Testspiel
Hankofen: Nagelprobe mit müden Beinen - Pex-Comeback steht bevor
Die SpVgg testet am Freitagabend beim ASV Cham
von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Ein halbes Jahr fehlte Samuel Pex (am Ball) verletzungsbedingt - jetzt ist er wieder fit. – Foto: Paul Hofer
Zwei Wochen noch, dann wird`s ernst: Bei der SpVgg Hankofen-Hailing liegt der volle Fokus auf dem Start in die Frühjahrsrunde der Regionalliga Bayern am 27. Februar beim FC Bayern II. An diesem Freitag um 18:30 Uhr absolvieren die "Dorfbuam" ihr drittes Testspiel. Die Elf von Coach Tobias Beck gastiert beim Bayernligisten ASV Cham.
Die bisherigen Testpartien gegen die Landesligisten aus Eggenfelden (6:1) und Passau (3:0) liefen zufriedenstellend - nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Niveau wird nun gesteigert. In Cham wartet eine Topmannschaft der Bayernliga Nord auf die Niederbayern. "Wir werden es so angehen, wie eine Generalprobe. Das ist für uns die erste richtige Standortbestimmung. Bisher sind wir gut durch die Vorbereitung gekommen. Diese Woche hat man den Jungs aber schon angemerkt, dass die Beine nach über drei Wochen Vorbereitung schwer sind, aber das ist ganz normal", sagt Beck vor dem Vergleich mit den Chamern.
Sehr erfreulich auch Sicht der "Dorfbuam": Samuel Pex konnte in dieser Woche alle Trainingseinheiten voll absolvieren. Nach einem halben Jahr Verletzungspause steht das Comeback des 26-jährigen Mittelfeldmanns unmittelbar bevor. "Wir freuen uns, dass Pexi zurück ist. Als klasse Fußballer und Typ tut er uns gut. Es könnte bereits gegen Cham für einen Kurzeinsatz reichen", verrät Beck. Auch bei Innenverteidiger Korbinian Stütz sieht es gut aus, er sollte in der kommenden Woche das Mannschaftstraining wieder aufnehmen können. Personell sieht es demzufolge sehr gut aus bei der SpVgg, was sicherlich mit entscheidend sein wird für eine erfolgreiche Frühjahrsrunde.
Wird sicher auch gegen Hankofen tüfteln: Chams Cheftrainer Faruk Maloku. – Foto: Wolfgang Zink
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Neben Korbinian Stürz muss verletzungsbedingt nur Langzeitausfall David Löffler passen. Stürmer Andreas Wagner ist beruflich verhindert und wird auch nicht dabei sein. Florian Sommersberger war zuletzt angeschlagen, stieg aber am Dienstag wieder ins Training ein und dürfte einsatzfähig sein.
Das sagt Chams Cheftrainer Faruk Maloku vor der Begegnung: "Für uns ist dieses Testspiel gegen Hankofen als Regionalligisten eine tolle Sache. Diese Herausforderung brauchen wir jetzt in der aktuellen Phase der Vorbereitung. Wir wollen weiter als Einheit wachsen sowie Erfahrungen sammeln."