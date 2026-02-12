Hankofen: Nagelprobe mit müden Beinen - Pex-Comeback steht bevor Die SpVgg testet am Freitagabend beim ASV Cham von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Ein halbes Jahr fehlte Samuel Pex (am Ball) verletzungsbedingt - jetzt ist er wieder fit. – Foto: Paul Hofer

Zwei Wochen noch, dann wird`s ernst: Bei der SpVgg Hankofen-Hailing liegt der volle Fokus auf dem Start in die Frühjahrsrunde der Regionalliga Bayern am 27. Februar beim FC Bayern II. An diesem Freitag um 18:30 Uhr absolvieren die "Dorfbuam" ihr drittes Testspiel. Die Elf von Coach Tobias Beck gastiert beim Bayernligisten ASV Cham.

Die bisherigen Testpartien gegen die Landesligisten aus Eggenfelden (6:1) und Passau (3:0) liefen zufriedenstellend - nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Niveau wird nun gesteigert. In Cham wartet eine Topmannschaft der Bayernliga Nord auf die Niederbayern. "Wir werden es so angehen, wie eine Generalprobe. Das ist für uns die erste richtige Standortbestimmung. Bisher sind wir gut durch die Vorbereitung gekommen. Diese Woche hat man den Jungs aber schon angemerkt, dass die Beine nach über drei Wochen Vorbereitung schwer sind, aber das ist ganz normal", sagt Beck vor dem Vergleich mit den Chamern.



Sehr erfreulich auch Sicht der "Dorfbuam": Samuel Pex konnte in dieser Woche alle Trainingseinheiten voll absolvieren. Nach einem halben Jahr Verletzungspause steht das Comeback des 26-jährigen Mittelfeldmanns unmittelbar bevor. "Wir freuen uns, dass Pexi zurück ist. Als klasse Fußballer und Typ tut er uns gut. Es könnte bereits gegen Cham für einen Kurzeinsatz reichen", verrät Beck. Auch bei Innenverteidiger Korbinian Stütz sieht es gut aus, er sollte in der kommenden Woche das Mannschaftstraining wieder aufnehmen können. Personell sieht es demzufolge sehr gut aus bei der SpVgg, was sicherlich mit entscheidend sein wird für eine erfolgreiche Frühjahrsrunde.

Wird sicher auch gegen Hankofen tüfteln: Chams Cheftrainer Faruk Maloku. – Foto: Wolfgang Zink





