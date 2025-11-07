 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Lennard Stockinger und die SpVgg Hankofen-Hailing wollen gegen die U23 des 1. FC Nürnberg überraschen.
Lennard Stockinger und die SpVgg Hankofen-Hailing wollen gegen die U23 des 1. FC Nürnberg überraschen. – Foto: Charly Becherer

Hankofen-Motto: Wir haben keine Chance, also nutzen wir sie

Samstag - 17. Spieltag: Die SpVgg empfängt zum Ende der Vorrunde den starken 1. FC Nürnberg II, der vergangene Woche die Tabellenführung erobert hat

Herkulesaufgabe für die kriselnde SpVgg Hankofen-Hailing in der Regionalliga Bayern: Tabellenführer 1. FC Nürnberg II kommt am Samstag an den Reißinger Bach. Die Profireserve des fränkischen Altmeisters spielt eine bärenstarke Saison und hat am vergangenen Wochenende nach einem verdienten 2:0-Heimsieg gegen die SpVgg Bayreuth die Spitze erklommen. Unterschiedlicher könnten also derzeit die Stimmungslagen nicht sein. Denn Hankofen befindet sich seit Wochen in einer Abwärtsspirale, die scheinbar kein Ende nehmen will. Zuletzt in Illertissen setzte es die vierte Niederlage in Folge. In den vergangenen acht Partie sprangen lediglich zwei Zähler heraus. Kurz vorm Ende der Vorrunde haben die "Dorfbuam" magere zehn Punkte auf dem Konto. Zahlen eines Absteigers, das wissen sie freilich auch in Hankofen. Die Wende soll nun endlich gelingen, auch wenn die Aufgabe gegen die U23 des "Clubs" maximal herausfordernd ist. Anstoß im Maierhofer Bau-Stadion ist um 14 Uhr.

Am Samstag treffen in Hankofen wieder zwei Welten aufeinander: Auf der einen Seite die Gastgeber, die als reiner Amateurverein an der Schnittstelle zum Profibereich an ihre Grenzen stoßen. Die Regionalliga ist das Nonplusultra des Machbaren. Für den 1. FC Nürnberg ist die Regionalliga hingegen die Spielwiese für seine Talente, eine Durchgangsstation auf dem Weg nach oben. In der vierten Liga sollen sich die Youngsters das Rüstzeug für das Haifichbecken Profifußball holen. Die Entwicklung der Spieler steht im Vordergrund, die Tabelle ist Nebensache. Läuft`s dann so geschmiert wie im Moment, umso schöner.

Fußballerisch werden die "Dorfbuam" den Jungprofis aus Nürnberg unterlegen sein, das ist klar. Und wenn der Tabellenerste beim Vorletzten gastiert, sind die Rollen ohnehin klar verteilt. Was macht also überhaupt Hoffnung aus Sicht der Hausherren? "Die Leistungen in den vergangenen beiden Partien zuhause gegen Aubstadt und in Illertissen stimmen uns optimistisch. Anders als noch vor drei bis vier Wochen, als wir die Spiele völlig zurecht verloren haben, sind wir ganz anders aufgetreten", hebt Cheftrainer Tobias Beck die positiven Aspekte des Negativlaufs hervor.

Der Umstand, dass kaum jemand einen Pfifferling auf Hankofen setzen dürfte, könnte Beck und seinen Schützlingen entgegenkommen. Nach dem Motto: Wir haben keine Chance - also nutzen wir sie. "Vielleicht kommt das Spiel gerade zur rechten Zeit und genau in so einer Partie geht uns der Knoten auf gegen den Tabellenführer. Die Jungs sind auf alle Fälle heiß, die Einstellung stimmt, da gibt`s gar nix. Wir sind weit davon entfernt, uns in in irgendeiner Form aufzugeben. Dafür gibt`s auch überhaupt keinen Grund. Aber wir wissen auch, dass wir Punkte brauchen." Mentalität schlägt oft Qualität. Über diesen Ansatz soll`s gehen gegen die spielstarken "Cluberer". Bei denen passe in dieser Saison sehr, sehr viel zusammen, wie Beck meint. "Eine Mannschaft mit vielen Facetten und daher nur sehr schwer berechenbar. Sie laufen gut an, können aber auch gut verteidigen."

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Innenverteidiger Korbinian Stütz musste in Illertissen kurz vor der Pause ausgewechselt werden, ihn hat`s am Sprunggelenk erwischt. Weitere Untersuchungen sollen nun Aufschluss darüber liefern, wie lange er ausfallen wird. Sven Hodo hat sich die Leiste gezerrt und fällt ebenfalls aus. Lukas Käufl ist nach seiner gelb-roten Karte in Illertissen gesperrt. Dazu fehlen wie gehabt die langzeitverletzten Samuel Pex und David Löffler.

Eine andere Welt, oder: Katar statt Hankofen: Toptalent Tino Kusanovic (li.) wird nicht mit nach Niederbayern kommen, er ist für die kroatische Nationalmannschaft bei der U17-WM am Ball.
Eine andere Welt, oder: Katar statt Hankofen: Toptalent Tino Kusanovic (li.) wird nicht mit nach Niederbayern kommen, er ist für die kroatische Nationalmannschaft bei der U17-WM am Ball. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr

Das sagt Nürnbergs Teammanager Thomas Hüttner: "Die Stimmung bei uns ist prächtig. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Platzierung spielt bekanntlich bei uns keine ganz so große Rolle, aber natürlich freut man sich als Fußballer, wenn man auf die Tabelle blickt und auf Rang eins steht. Wir fahren mit dem Anspruch nach Hankofen, dort drei Punkte zu holen. Wissen aber auch, dass es bei den mittlerweile herrschenden Platzbedingungen schnell auch unangenehm werden kann."

Personalien 1. FC Nürnberg II: Auf die Dienste von Toptalent Tino Kusanovic müssen die "Cluberer" in Hankofen verzichten. Der 17-Jährige weilt mit der kroatischen Auswahl bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar. Ansonsten sollten alle Mann an Bord sein.

