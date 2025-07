Hankofen liefert in Regensburg eine verrückte Aufholjagd

Was für ein Spiel an der Regensburger Isarstraße! Nach den ersten 45 Minuten sah es danach aus, als würde der favorisierte Regionalligist SpVgg Hankofen-Hailing die Segel streichen müssen im Bayerischen Toto-Pokal. Deutlich mit 3:0 lag die Beck-Elf da gegen einen stark aufspielenden Bayernligisten SV Fortuna in Rückstand. Doch in der letzten halben Stunde drehte sich der Wind. Die Dorfbuam beweisen Moral, lieferten ein bärenstarkes Comeback ab und gewannen am Ende noch mit 4:3.

„Wir haben uns selbst geschlagen“, sagte Regensburgs Trainer Arber Morina in einer ersten Einschätzung nach dem Spiel. „Das 3:0 zur Pause war für uns mental vielleicht etwas zu hoch“, schob er nach. Nach dem ersten Treffer Hankofens habe man „den Faden verloren. Da hat dann nichts mehr gepasst. In allen Abteilungen war es ein Leistungsverlust.“ Hinten habe man dann nicht mehr hart und konsequent genug verteidigt, dadurch hätten die Gäste mehr und mehr Oberwasser und Spielanteile bekommen. „Wir haben es nicht geschafft, die billigen Abpraller-Bälle gut zu verteidigen“, kommentierte Morina, der zuvor eine „sehr gute erste Halbzeit“ seines Teams sah.









Der erste Durchgang lief wie aus dem Bilderbuch aus Sicht der Fortuna. Den Ausfall der beiden Stamm-Verteidiger Andrea Nocerino und Tom Liebherr machte der Bayernligist mit Einsatz und Leidenschaft wett. Man schmiss sich in jeden Ball, in jeden Zweikampf. Und Hankofen? Das rannte zwar immer wieder an und operierte viel mit langen Bällen in die Sturmspitze mit Andreas Wagner und Tobias Lermer, tat sich generell aber sehr schwer gegen eine bissige Heimmannschaft. Besagter Wagner vergab die beste SpVgg-Chance, als er aus der Nahdistanz über das Tor zielte (23.). Zuvor hatte Lucas Altenstrassers abgefälschter Schuss die Regensburger in Führung gebracht (12.). Beim 2:0 von Philip Bockes nach einer Ecke (34.) gab Gästetorwart Sebastian Maier keine gute Figur ab. Und es kam noch schlimmer für Hankofen, das in der 45. Minute das dritte Gegentor durch Ediz Medineli hinnehmen mussten.



SpVgg-Coach Tobias Beck regierte zur Pause mit einem Doppelwechsel, brachte die Neuzugänge Lukas Käufl und Daniel Ertel ins Spiel. Gerade mit der Hereinnahme von Käufl sollte er ein glückliches Händchen beweisen. In der 63. Minute eröffnete der Ex-Kapitän des TSV Bogen die Hankofener Aufholjagd. Das Mittel – einfach. Ein weiter Ball auf A. Wagner, der ablegte und Käufl zu seinem Debüttor im SpVgg-Trikot verhalf. Dieses Tor war ein Wirkungstreffer. Der Bayernligist bekam fortan mehr und mehr Probleme. Tobias Lermer brachte Hankofen auf ein Tor heran (67.), elf Minuten später köpfte Käufl eine Ecke am langen Eck zum 3:3 ein. Nun roch es nach Elfmeterschießen. Doch nicht mit den Dorfbuam. Die 85. Minute: Bei einem der vielen langen Bälle verschätzte sich SVF-Keeper Nico Wagner. Nutznießer war Lermer, der vor dem zweiten Pfosten lauerte und die Pille zum 3:4 ins Tornetz drückte. Der Endstand.