Hankofen legt personell nach und holt Abwehrtalent aus Regensburg

Der 19-jährige Alexander Nittnaus stammt gebürtig aus Trostberg (Lkr. Traunstein) in Oberbayern und wohnt seit einigen Jahren in Regensburg. Bevor es den Rechtsfuß jedoch in die Oberpfalz verschlug, hat er den Großteil seiner fußballerischen Jugend in der Talentschmiede des SV Wacker Burghausen verbracht. Nach ein paar Jahren im Trikot des SSV Jahn Regensburg inklusive hartnäckiger Meniskusverletzung war im Sommer 2025 die Zeit reif für eine neue Herausforderung. Die Vorbereitung hat Nittnaus für Fortuna Regensburg absolviert, doch dann ergab sich am Reißinger Bach – aufgrund des Kreuzbandrisses von David Löffler - eine neue Situation. "Da ich Korbinian Stütz bestens kenne und mich die die Chance in der Regionalliga reizt, war Hankofen auf Anhieb attraktiv für mich. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und auch das Miteinander im Team hat schließlich den Ausschlag für den Wechsel gegeben", erklärt Alexander Nittnaus, der mit 1,85 Metern Körpergröße für einen Abwehrmann Gardemaß mitbringt.



"Alex hat einen guten Eindruck hinterlassen, deswegen haben wir ihn geholt. Dass er gut ausgebildet ist, versteht sich von selbst. Er wird ebenso vom Charakter her gut in die Mannschaft passen. Mit ihm erhalten wir in der Defensive die gewünschte Tiefe", sagt Richard Maierhofer, Hankofens Sportlicher Leiter.



Ursprünglich ist Alexander Nittnaus gelernter Stürmer, aber in der Corona-Zeit wurde er zu U16-Zeiten zum Abwehrspieler umgeschult. "Das hat sofort funktioniert. Drum bin dabei geblieben", verrät Nittnaus, der bei den "Dorfbuam" die Rückennummer 24 erhält. "Ich will mich sportlich aufdrängen, indem ich mit Ehrgeiz, sowie Fleiß stets zur Stelle bin. Außerdem möchte ich ein guter Teamplayer sein und bestmöglich zum Klassenerhalt beitragen", teilt Alexander Nittnaus, der aktuell zum Versicherungskaufmann ausgebildet wird, abschließend mit.