Hankofen-Kapitän Hofer zieht es zum FC Dingolfing

Zwei Bayernliga-Meisterschaften, 53 Regionalliga-Einsätze und 206 Spiele in der zweithöchsten Amateurklasse. Daniel Hofer hat sich im vergangenen Jahrzehnt bei der SpVgg Hankofen-Hailing Kultstatus erworben. Im Sommer geht der Kapitän von Bord und tritt fußballerisch etwas kürzer. Der Ehrgeiz des 33-Jährigen ist aber nach wie groß, denn Hofer verabschiedet sich nicht etwa in eine untere Klasse, sondern jagt in der Landesliga dem runden Leder hinterher.

"Dani wohnt keine fünf Kilometer entfernt und war in den letzten Jahren mit das Aushängeschild in Hankofen. Seine über 300 Bayern- und Regionalligaspiele sprechen eine eindeutige Sprache. Als er signalisiert hat, dass er sich im Sommer verändern möchte, haben wir die Chance ergriffen, einen Spieler mit so einer Vita aus der direkten Nachbarschaft für uns zu gewinnen", verrät Dingolfings Manager Manuel Wimmer.

Hofer kam als junger Spieler von der SpVgg Landshut, für die er 83 Spiele in der Bayernliga machte, nach Hankofen und verlässt den Verein nun als Vereinsikone. "Die Entwicklung in Hankofen ist unbeschreiblich. Anfangs mussten wir oft lange um den Klassenerhalt zittern. Diese haben wir oft gefeiert, als wären es Meisterschaften. Dass uns dieses Kunststück einer Meisterschaft sowohl in der Bayernliga Süd als auch in der Bayernliga Nord gelungen ist, hätte zu Beginn meiner Zeit in Hankofen wohl keiner für möglich gehalten. Dass ich die Mannschaft als Kapitän auf den Platz führen durfte, macht mich besonders stolz", sagt der Routinier.







Die anschließenden Partien in der Regionalliga waren echte Highlights: "Es ist schon eine ganz besondere Liga, die unglaublich viel Spaß macht. Die Spiele in Unterhaching oder Würzburg waren echte Erlebnisse. Dazu noch das Livespiel gegen Bayreuth vor mehreren tausend Zuschauern. Teilweise sehe ich frühere Gegenspieler jetzt in der Bundesliga rumlaufen. Das sind Spiele und Momente, die sich einprägen. Wenn ich davon erzähle, bekomme ich heute noch Gänsehaut.“







Nun will Hofer sich mit dem Klassenerhalt vom Reißinger Bach verabschieden: "Ich hoffe, dass ich der Mannschaft, egal in welcher Rolle, dabei helfen kann. Ich gehe mit einem weinenden Auge von Hankofen weg und bedanke mich bei allen Weggefährten. Teilweise haben ich mit meinen Teamkollegen über Jahre zusammen gespielt und es sind tiefe Freundschaften entstanden. Gleichzeitig gibt’s auch ein lachendes Auge, denn ich freue mich auf meine neue Herausforderung beim FCD, die mich reizt und definitiv Spaß machen wird.“