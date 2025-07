Hankofen in Regensburg: »Pokal? Kommt uns gerade recht«

Viel geschuftet, viel probiert in den vergangenen Wochen - jetzt folgt die Generalprobe unter Wettkampfbedingungen. "Das Pokalspiel in Regensburg gegen einen Bayernligisten kommt uns gerade recht. Gerade in der Offensive ist die Fortuna sehr gut besetzt, da werden wir richtig schön gefordert werden", freut sich Hankofens Coach Tobias Beck nochmal auf wichtige Erkenntnisse, bevor es in der kommenden Woche in der Regionalliga wieder losgeht. Freilich genießt der Alltag in der höchsten Amateurliga Priorität, aber dennoch wird im Pokal rein gar nichts abgeschenkt. "Die Aussicht auf attraktive Gegner ist sehr reizvoll. Deshalb werden wir alles versuchen, um so weit wie möglich zu kommen", betont Beck.

Die SpVgg, gespickt mit einigen neuen Gesichtern, agiert nun seit einigen Wochen zusammen. Die Findungsphase ist aber noch nicht abgeschlossen. "Wir können mit der Vorbereitung zufrieden sein. Wir haben die Neuzugänge gut integrieren können und sie wissen nun, auf was es in Hankofen ankommt. Zudem haben wir neue spielerische Ideen in unsere Abläufe integriert. Woche für Woche sind wir in unserer Entwicklung vorangekommen. Der Prozess ist aber mit Abschluss der Vorbereitung noch nicht beendet, sondern wird sich noch in die Saison hineinziehen", zieht Beck ein kleines Fazit nach intensiven Trainingswochen.

Indes ist der Startschuss in die neue Regionalliga-Saison für die "Dorfbuam" um zwei Tage nach hinten verlegt worden. Ursprünglich wäre Hankofen am kommenden Freitag beim TSV Buchbach zu Gast gewesen. Auf Wunsch der Buchbacher findet die Partie nun am Sonntag um 16 Uhr statt. Am Dienstag wartet dann noch ein besonderes Highlight auf die Hankofener Kicker: Ein Testspiel gegen die arabischen Profis vom Al-Nasr SC Dubai. Das Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten absolviert gerade ein Trainingslager in Bad Gögging und misst sich in diesen Tagen mit zahlreichen höherklassigen Teams aus der Region. Unter anderem kam auch die SpVgg Landshut bereits in den Genuss eines nicht alltäglichen internationalen Freundschaftsspiels.



Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Bei David Löffler zwickt weiterhin das Knie. Weitere Untersuchungen sollen nun Klarheit bringen. In Regensburg wird der Defensivmann definitiv fehlen. Stürmer Andreas Wagner ist im Dienstagstraining nach einem geblockten Schuss umgeknickt und hat nun Beschwerden am Sprunggelenk. "Wir glauben nicht, dass es was Ernstes ist. Mal sehen, ob er fürs Pokalspiel fit wird. Eine Woche vor Saisonbeginn werden wir da aber nichts riskieren", informiert Beck. Simon Pichlmeier ist am Montag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und wieder mit dabei.

Das sagt Fortunas Trainer Arber Morina: "Wir haben zwar ein paar Verletzte, aber wir werden auf jeden Fall versuchen, aggressiv aufzutreten und Hankofen so gut wie möglich zu ärgern."