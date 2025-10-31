Ein Bild mit Symbolcharakter: Hankofens Spieler am Boden - jetzt gilt`s, wieder aufzustehen. – Foto: Charly Becherer

Hankofen in der Krise: »Es ist nicht aussichtslos« Sonntag - 16. Spieltag: Die SpVgg hat das schwere Auswärtsspiel beim FV Illertissen vor der Brust

Es läuft derzeit einfach nicht für die SpVgg Hankofen-Hailing in der Regionalliga Bayern. Sinnbildlich dafür stand vergangene Woche der ultraspäte Knockout gegen den TSV Aubstadt in der fünften Minute der Nachspielzeit. Es wird aber nicht einfacher: Am Sonntag reisen die "Dorfbuam" zum schweren Auswärtsspiel zum FV Illertissen (Anpfiff 14 Uhr). Der FVI mischte am Mittwoch noch als deutschlandweit einziger Regionalligist in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit. Nach der Sensation in Runde eins gegen den 1. FC Nürnberg blieb ein zweites Pokalmärchen allerdings aus. Die Schwaben aus dem Landkreis Neu-Ulm scheiterten am Zweitligisten 1. FC Magdeburg und schieden mit 0:3 aus.



Die nackten Zahlen sind deprimierend und alarmierend: Mit 12 geschossenen Toren in 15 Partien stellt Hankofen die harmloseste Offensivabteilung aller 18 Regionaligisten. 33 Gegentore sind zusammen mit der SpVgg Ansbach ebenfalls der Liga-Minuswert. Man muss nichts beschönigen, das sind Werte eines Absteigers. Das Positive daran: Noch bleibt der SpVgg über eine halbe Saison lang Zeit, dies zu ändern. "Es ist nach wie vor nicht aussichtslos", betont demzufolge auch Cheftrainer Die nackten Zahlen sind deprimierend und alarmierend: Mit 12 geschossenen Toren in 15 Partien stellt Hankofen die harmloseste Offensivabteilung aller 18 Regionaligisten. 33 Gegentore sind zusammen mit der SpVgg Ansbach ebenfalls der Liga-Minuswert. Man muss nichts beschönigen, das sind Werte eines Absteigers. Das Positive daran: Noch bleibt der SpVgg über eine halbe Saison lang Zeit, dies zu ändern. "Es ist nach wie vor nicht aussichtslos", betont demzufolge auch Cheftrainer Tobias Beck - und hat damit völlig recht: Die Relegationsplätze sind nur einen Zähler entfernt, die Nichtabstiegsplätze auch nur drei Punkte weg. Daher lautet das "Dorfbuam"-Credo: Bloß keine Panik! Denn bei allem Frust im Moment kann man nicht oft genug betonen: Eingedenk der Rahmenbedingungen in Hankofen war auch vor dieser Saison klar, dass es einzig und allein und wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag nur um den Klassenerhalt geht. "Jetzt in Aktionismus zu verfallen, bringt aus unserer Sicht nichts. Wir haben zusammen mit der Sportlichen Leitung viele Gespräche geführt und werden unseren Weg weiter gehen. Wir werden weiter ruhig bleiben und mit harter Arbeit versuchen, da unten rauszukommen", erläutert Beck.

Angespannte Mienen: Zusammen wollen Coach Tobias Beck (li.), die Spieler sowie die Sportliche Leitung den Weg aus der Krise finden. – Foto: Charly Becherer

Freilich, und das weiß auch der 30-Jährige, befindet sich die SpVgg derzeit in einer sehr schwierigen Phase. Drei Niederlagen in Folge haben das Selbstbewusstsein spürbar angeknackst. Das Muster ist zumeist dasselbe: Hinten werden zu viele einfache und teils haarsträubende Fehler gemacht, nach vorne ist das viel zu harmlos, weil die Überzeugung fehlt. Das bestätigt auch Beck: "Aktuell agieren wir zu mutlos." Und dann greift eben auch noch zu allem Überfluß die altbekannte Fußballweisheit: Wenn du unten drin stehst, kommt auch noch Pech dazu. Gegen Aubstadt wurde Hankofen in der Nachspielzeit ein glasklarer Handelfmeter verweigert. Müßig darüber zu spekulieren, ob der anschließende Strafstoß drin gewesen wäre. Aber zumindest die Chance auf das 2:2 wäre riesengroß gewesen. "Einen klareren Handelfmeter gibt`s eigentlich nicht. Aber gut, das zieht sich auch so ein wenig durch die Saison, dass immer wieder unglückliche Entscheidungen gegen uns getroffen werden. Aber das können wir ohnehin nicht beeinflußen, wir wollen uns vielmehr auf unsere Leistung konzentrieren", meint Beck. Gelbsperre: Patrick Choroba fehlt in Illertissen.