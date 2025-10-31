Hankofen in der Krise: »Es ist nicht aussichtslos«

Es läuft derzeit einfach nicht für die SpVgg Hankofen-Hailing in der Regionalliga Bayern. Sinnbildlich dafür stand vergangene Woche der ultraspäte Knockout gegen den TSV Aubstadt in der fünften Minute der Nachspielzeit. Es wird aber nicht einfacher: Am Sonntag reisen die "Dorfbuam" zum schweren Auswärtsspiel zum FV Illertissen (Anpfiff 14 Uhr). Der FVI mischte am Mittwoch noch als deutschlandweit einziger Regionalligist in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit. Nach der Sensation in Runde eins gegen den 1. FC Nürnberg blieb ein zweites Pokalmärchen allerdings aus. Die Schwaben aus dem Landkreis Neu-Ulm scheiterten am Zweitligisten 1. FC Magdeburg und schieden mit 0:3 aus.
Freilich, und das weiß auch der 30-Jährige, befindet sich die SpVgg derzeit in einer sehr schwierigen Phase. Drei Niederlagen in Folge haben das Selbstbewusstsein spürbar angeknackst. Das Muster ist zumeist dasselbe: Hinten werden zu viele einfache und teils haarsträubende Fehler gemacht, nach vorne ist das viel zu harmlos, weil die Überzeugung fehlt. Das bestätigt auch Beck: "Aktuell agieren wir zu mutlos." Und dann greift eben auch noch zu allem Überfluß die altbekannte Fußballweisheit: Wenn du unten drin stehst, kommt auch noch Pech dazu. Gegen Aubstadt wurde Hankofen in der Nachspielzeit ein glasklarer Handelfmeter verweigert. Müßig darüber zu spekulieren, ob der anschließende Strafstoß drin gewesen wäre. Aber zumindest die Chance auf das 2:2 wäre riesengroß gewesen. "Einen klareren Handelfmeter gibt`s eigentlich nicht. Aber gut, das zieht sich auch so ein wenig durch die Saison, dass immer wieder unglückliche Entscheidungen gegen uns getroffen werden. Aber das können wir ohnehin nicht beeinflußen, wir wollen uns vielmehr auf unsere Leistung konzentrieren", meint Beck.
Es wird eine gute Performance brauchen in Illertissen, um zumindest die Chance auf Zählbares zu haben. "Der FVI gehört seit Jahren zu den Topteams in der Regionalliga Bayern. Die Mannschaft ist gespickt mit Klassespielern. Das wird wahnsinnig schwer werden, dort zu bestehen, da brauchen wir uns nichts vormachen." Wie es klappen könnte, dem Favoriten ein Schnippchen zu schlagen? "Wir wollen mutiger auftreten als zuletzt. Mutig bleiben über 90 Minuten wie gegen den FC Bayern II und Wacker Burghausen zum Beispiel, da haben wir mit unser bestes Gesicht gezeigt", appelliert Beck an seine Spieler, weiter an die eigenen Stärken zu glauben. Denn noch ist nichts zu spät...
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Tobias Beck muss auf dem Platz auf seine rechte Hand verzichten. Der spielende Co-Trainer Patrick Choroba fehlt gelbgesperrt. Samuel Pex und David Löffler fehlen bekanntlich langzeitverletzt.