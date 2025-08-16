Hankofen in Bayreuth: Alles stimmt - nur das Ergebnis nicht

Klar, im ersten Moment tut die Niederlage in Bayreuth weh - weil dies bei Pleiten ohnehin der Fall ist. Aber auch, weil zumindest ein Punkt nicht so weit entfernt war. Und trotzdem hat Tobias Beck, bekanntlich "nur noch" Trainer der SpVgg Hankofen-Hailing, bereits kurz nach Spielende das Große und Ganze im Blick. Und das stimmt ihn positiv: "Die Niederlage war vermeidbar", betont er noch einmal. Gleichzeitig hat der 30-Jährige ausgemacht, dass es nur "Nuancen" sind, die die Dorfbuam von mehr bzw. weiteren Punkten trennen.

Es war alles in allem ein Spiel auf Augenhöhe im ehrwürdigen Hans-Walter-Wild-Stadion im Oberfränkischen. "Beide Mannschaften haben gekämpft, unglaublich gefightet", blickt Lukas Kling, Coach der oberfränkischen Gastgeber zurück. Und dann spricht er wohl das Zentrale dieser Begegnung überhaupt aus: "Mit Ball hatten wir die besseren Ansätze. Mit Wille und Einsatzbereitschaft haben wir uns diesen Sieg verdient. Wir haben uns endlich einmal belohnt."

Von einer Belohnung in Form von drei Punkten sind die Dorfbuam nach nun drei Nullnummern in Serie noch entfernt - aber nur etwas aus Sicht von Tobias Beck. "Das war kein schlechtes Auswärtsspiel von uns. Wir waren mutig, haben den Gegner hoch unter Druck gesetzt und es waren auch gute Ballstafetten dabei", lobt der ehemalige Spielertrainer, der mit dieser Doppelfunktion komplett abgeschlossen hat, seine Mannen. "Im Gegensatz zu uns hat Bayreuth aber die Treffer gemacht. Richtung Tor sind wir noch zu ungefährlich - wir treffen falsche Entscheidungen, eine Flanke kommt nicht oder die Besetzung der Box stimmt nicht."

Alles in allem ist Lukas Kling eigenen Angaben zufolge "sehr zufrieden", Tobias Beck nur mit der B-Note. Die Leistung, das Auftreten der Dorfbuam stimme, die Punktausbeute (noch) nicht. Und so eine Niederlage tut natürlich immer weh, weshalb der 30-Jährige verständlicherweise erst einmal braucht, um das Spiel richtig beurteilen zu können....