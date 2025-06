Hankofen holt Ertel aus Tegernheim - Stockinger verlängert

Vom SSV Jahn Regensburg, der seinerzeit noch in der Bayernliga Süd beheimatet war, verschlug es den Technologieexperten zum ASV Cham. Hier wurden Sport und die private Situation verbunden, denn Ertels Freundin stammt aus dieser Gegend. Zwei Spielzeiten war Daniel Ertel für den ASV am Ball, ehe er beim SV Donaustauf 23/24 eine neue Herausforderung suchte. Es blieb allerdings bei einem Intermezzo, da in Stauf die glanzvolle Fassade gehörig bröckelte und bereits nach einer Halbserie hatte der Defensivspezialist genug. Im Anschluss dockte Kraftpaket Ertel beim FC Tegernheim an und musste bedauerlicherweise den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten. Die abgelaufene Saison konnte auf Rang zwei abgeschlossen werden und per Relegation feierte der FC Tegernheim die Landesliga-Rückkehr. Ertel steuerte dazu 4 Tore und 17 Vorlagen bei."In Tegernheim habe ich den Spaß am Kicken wiederentdeckt. In den letzten eineinhalb Jahren hatte ich meinen Fokus verstärkt auf das berufliche Vorankommen gelegt. Jetzt will ich fußballerisch noch einmal voll angreifen. Die Anfrage der Dorfbuam hat mich anfangs ein wenig überrascht, aber auch gefreut muss ich ehrlicherweise sagen. Nach den Gesprächen mit dem sportlichen Leiter Richard Maierhofer und Trainer Tobias Beck hat sich für mich schnell ein klarer Plan ergeben. Das Konzept und die Ziele, sowie die Herangehensweise der Dorfbuam imponieren mir. Nun ist es an mir, die Regionalliga-Chance zu nutzen", sagt Daniel Ertel, der für Hankofen mit der Rückennummer zwei auflaufen wird. Die übernimmt er von Stefan Lemberger , der nach einem Jahr am Reißinger Bach zur SpVgg Osterhofen zurückkehrt. "Bei Stefan Lemberger bedanken wir uns für seinen Einsatz und seine Loyalität. Wir wünschen ihm viel Erfolg in Osterhofen", sagt Richard Maierhofer."Daniel passt als mentalitätsstarker Spieler, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht, perfekt in unser Anforderungsprofil. Er kann hinten rechts oder auch auf der Außenbahn eingesetzt werden. Daniel bringt ebenso Offensivqualitäten mit und sein einwandfreier Charakter wird das Team zusätzlich bereichern", erörtert Richard Maierhofer, Hankofens Sportchef.Lennard Stockinger verlängert VertragLinksfuß Lennard Stockinger konnte sich im fortgeschrittenen Saisonverlauf einen Stammplatz erkämpfen und wusste mit einer geringen Fehlerquote, sowie steter Verlässlichkeit zu überzeugen. "Ich fühle mich in Hankofen sehr wohl. Dass ich in heimatlichen Gefilden Regionalliga spielen und parallel dazu meine Berufsausbildung ausüben kann, passt ideal für mich", erklärt der 19-jährige, der, wenn er verletzungsfrei bleibt, noch viele gute Jahre vor sich hat. "Lennard ist noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen und kann dadurch noch wertvoller für uns werden", sagt Richard Maierhofer.Offensivmann Asllan Shala j kehrt mit sofortiger Wirkung als Spielertrainer zum Bezirksligisten Türk Gücü Straubing zurück. "Auch bei Asllan bedanken wir uns für seine Zeit in Hankofen. Wir wünschen ihm viel Erfolg, sowie alles Gute", teilt Maierhofer abschließend mit.