Hankofen holt Bayerwald-Talent Lukas Weidlich

Lukas Weidlich hat sich der SpVgg Hankofen angeschlossen. – Foto: Verein

Ausgebildet wurde der in Geiersthal bei Teisnach im Landkreis Regen wohnhafte 1,85-Schlacks bei der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf und in der Jahn-Schmiede in Regensburg. Beim Jahn hatte Lukas Weidlich aber auchc immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. "Erst habe ich mir das Syndesmoseband gerissen und darauf folgte ein Muskelbündelriss. Im Anschluss habe ich in Bad Kötzting einen neuen Anlauf genommen", erzählt der "Waidler.



Hankofens Fußballchef Richard Maierhofer hatte ihn schon länger auf dem Radar: "Lukas ist schnell, trickreich und hat einen guten Abschluss. Dies unterstreichen 15 Tore in seinem ersten Erwachsenenjahr auf Landesligaebene. Dass Lukas beidfüßig stark ist, macht ihn obendrein wertvoll. Was seinen Jahrgang betrifft, zählt er zu den interessantesten Offensiv-Spielern in Niederbayern. Lukas wird bei uns seine Einsatzzeiten kriegen, er weiß aber auch, dass er noch gewisse Dinge verbessern muss. Daran werden wir gemeinsam arbeiten."





Lukas Weidlich, der für Hankofen mit der Rückennummer 18 auflaufen wird, erklärt in einer vom Verein verschickten Pressemitteilung: "Es ehrt mich, dass Hankofen bei mir angefragt hat. Jetzt ist es an mir. Ich muss mich reinbeißen, will stets dazulernen und es dem Trainer so schwer wie möglich machen, mich nicht aufzustellen oder auch einzuwechseln. Vor allem körperlich kann ich noch zulegen. Zuletzt war ich Landesliga-Fußball gewohnt. Eine Etage höher wird es noch härter und schneller zugehen. Darauf freue ich mich."



Lukas Weidlich wird derzeit zum Mechatroniker ausgebildet und hat bereits mit Benedikt Troffer (SpVgg GW Deggendorf) sowie Fabian Hanula (SSV Jahn Regensburg) zusammengespielt. Bevor es ihn nach Deggendorf verschlug, war er für seinen Heimatverein SpVgg Teisnach und für die SpVgg Ruhmannsfelden aktiv.