Hankofen hadert: »Sehr bitter« - Großer Kampf wird nicht belohnt 16. Spieltag - Samstag: "Dorfbuam" müssen sich bei Wacker Burghausen knapp mit 1:0 geschlagen geben

"Wir waren spielerisch mehr als gleichwertig. Allein im zweiten Durchgang hatten wir fünf hochkarätige Chancen. Wir konnten aber leider keine davon nutzen und das war heute der ausschlaggebende Punkt, wir haben einfach kein Tor erzielen können. Sehr bitter", resümierte Hankofens Trainer Heribert Ketterl kurz nach Spielschluss.In einer ausgeglichen ersten Hälfte erwischten die Hausherren den besseren Start. Einen Schuss von Jerome Läubli fälschte Spielertrainer Tobias Beck noch ab, die Kugel schlug zum 1:0 im Gehäuse der Niederbayern ein (10.)! Hankofen aber nicht geschockt, nur 120 Sekunden später tauchte plötzlich Daniel Hofer frei vor Wacker-Keeper Markus Schöller auf, blieb aber im Eins-gegen-Eins am prächtig reagierenden Schlussmann hängen (12.). "Die ersten 15 Minuten haben wir klar dominiert, versemmeln aber zwei Riesendinger und Wacker macht mit der ersten nennenswerten Aktion das 1:0", ärgerte sich Ketterl.Die "Dorfbuam" machten ihre Sache weiter gut, traten mutig und forsch auf. Burghausen nahm die Fürhung mit aber in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel kam Wacker mit mehr Tempo raus und drückte auf das 2:0. "Wir mussten eine Drangphase überstehen. Timo Sokol klärte auf der Linie, Wackers Thomas Winklbauer traf nur den Pfosten", räumte Ketterl ein.Die Elf von Hannes Sigurdsson verpasste es aber, den zweiten Treffer nachzulegen und hielt damit Hankofen im Spiel. Es blieb spannend bis zum Schluss. Hankofens Lukas Mrozek sah fünf Minuten vor dem Ende die Ampelkarte, trotzdem setzten die Gäste nochmal alles auf eine Karte. In Überzahl schaukelte Wacker aber den knappen Vorsprung über die Zeit. Und so zog Ketterl folgendes Fazit: "Die Moral war top, nur leider können wir nichts Zählbares mit nach Hause nehmen. Mund abputzen, nächste Woche geht`s gegen die Bayern weiter."So hat Burghausens Sportlicher Leiter Karl-Heinz Fenk die Partie gesehen: "Es war ein Arbeitssieg! Unterm Strich aber schon ein hochverdienter. Wenn man die Begleitumstände berücksichtigt - wir hatten heute in unserem 18-Mann-Kader 12 U23-Spieler dabei, dann ziehe ich den Hut vor unserem Trainerteam, was die aus der Truppe rausholen. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal explizit Torwarttrainer Michael Endlmeier hervorheben. Wenn man heute wieder gesehen hat, wie unser Keeper Markus Schöller gefangen hat! Michael hat ihn nochmal auf eine andere Stufe gehoben. Es macht derzeit einfach sehr viel Spaß, hier dabei zu sein. Vor allem, weil uns nach dem Umbruch vor der Saison kaum jemand etwas zugetraut hat."