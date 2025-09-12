Hankofen gegen FC Bayern II LIVE: Trifft der Regionalliga-Bomber erneut?

München – Die Youngster des FC Bayern München sind zurück. Sechs Spieler der Regionalliga-Truppe von Holger Seitz waren auf Länderspielreise – und einer tankte extra Selbstbewusstsein: Der österreichische U21-Nationalspieler David Heindl traf beim EM-Qualifikationsspiel doppelt. Davon dürften auch die Bayern profitieren, die mit der SpVgg Hankofen-Hailling einen vermeintlich einfachen Gegner vor der Brust haben.

„Nach der Länderspielpause wollen wir mit unserer jungen Mannschaft wieder schnell in den Rhythmus kommen und unsere Entwicklung weiter vorantreiben“, sagte Seitz vor dem Spiel gegenüber den Vereinsmedien, dem gleich eine Reihe von Spielern nicht zur Verfügung steht. Neben den Langzeitverletzten Steve Breitkreuz, Javier Fernandez, Younes Aitamer, Roko Mijatovic, Hannes Heilmair und Louis Richter fehlen Vincent Manuba und Ljubo Puljic. Auf einen ist dagegen bislang vollends Verlass: Regionalliga-Bomber Anton Heinz.

Der 27-Jährige wechselte von Alemannia Aachen zum Rekordmeister und unterstrich zuletzt seine Qualitäten. Beim 4:1-Erfolg gegen den FC Memmingen erzielte Heinz alle FCB-Tore. Mit acht Treffern ist Heinz jetzt der mit Abstand erfolgreichste Regionalliga-Torschütze Bayerns. Es ist nicht das erste Mal, dass Heinz eine Regionalliga mit seinen Toren tyrannisiert. In der Saison 2023/24 krönte er sich in Aachens Aufstiegsjahr zum Torschützenkönig der Regionalliga West.

Regionalliga im Live-Ticker: SpVgg Hankofen-Hailling gegen FC Bayern München II

Das weiß auch der Gegner, die SpVgg Hankofen-Hailling. Trainer Tobias Weck wittert dennoch eine Chance. „Vielleicht kommt dieses Spiel gerade zur richtigen Zeit. Wir sind gegen eine extrem spielstarke Mannschaft klarer Außenseiter, werden aber alles probieren, um nicht leer auszugehen“, sagte Beck zu FuPa. „Spielerisch eine Top-Truppe, die wieder einen deutlich stabileren Eindruck als in der Vorsaison macht. Mit Schmitz und Heinz wurden zwei erfahrene Führungsspieler geholt, die ihren blutjungen Mitspielern einen gewissen Halt geben.“ Anstoß der Begegnung ist um 19 Uhr. Der Live-Ticker aus dem Maierhofer-Bau-Stadion. (btfm)