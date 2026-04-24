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Ligavorschau
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Hankofen empfängt Vilzing zum Ostbayernderby: »Es ist relativ einfach«
Samstag - 31. Spieltag: Die Gäste können befreit aufspielen, die SpVgg muss gewinnen
von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Zuletzt schmerzlich vermisst in Hankofen: Tobias Lermer dürfte im Derby sein Comeback geben. – Foto: Charly Becherer
Am morgigen Samstag empfängt die SpVgg Hankofen-Hailing die DJK Vilzing zum Ostbayernderby in der Regionalliga Bayern. Eine große Kulisse dürfte garantiert sein. Die Ausgangslage dabei ist klar: Die Gäste aus der Oberpfalz können befreit aufspielen, ein weiteres Jahr in der höchsten Amateurklasse ist nach dem 3:0-Sieg vom Dienstag gegen Buchbach auch rein rechnerisch sicher. Für die "Dorfbuam" geht's im Kampf um den Klassenerhalt um alles. Wie schon vor einer Woche gegen den FC Augsburg II muss unbedingt sein Sieg her, sonst sinken die Chancen auf den Klassenerhalt auf ein Minimum. Im Hinspiel siegten die Vilzinger knapp mit 1:0. Anstoß zum Rückspiel im Maierhofer Bau-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr.
Die 0:3-Niederlage in Unterhaching am Dienstag war bei der SpVgg Hankofen schnell abgehakt. Beim Titelkandidaten waren ohnehin nicht unbedingt viele Zähler eingeplant. Ähnlich wie vor einer Woche gegen den FC Augsburg II zählt's aber nun wieder zuhause. "Auch bei den Jungs hat sich nach dem Haching-Spiel schnell die Erkenntnis durchgesetzt, dass in den verbleibenden vier Partien jetzt nur noch Siege zählen. Deshalb ist es relativ einfach: Wir brauchen zuhause gegen Vilzing einen Dreier. Punkt", lässt Hankofens Coach Tobias Beck keinen Zweifel aufkommen, um was es im Derby geht. Groß ändern im Vergleich zu Dienstag wird sich allerdings nichts. "Die Herangehensweise bleibt im Grunde die gleiche. Wir haben es in Unterhaching gegen den Ball über weite Strecken gut gemacht. Zuhause gegen Vilzinger werden wir schon auch wieder etwas offensiver auftreten. In erster Linie brauchen wir aber totale Intensität und Leidenschaft."
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Der so schmerzlich vermisste Angreifer Tobias Lermer steht vor seinem Comeback. Nach über einmonatiger Pause ist der 30-Jährige wieder voll ins Mannschaftstraining integriert und wird gegen Vilzing im Kader dabei sein. Weiterhin raus ist Brian Wagner wegen einer Schambeinentzündung. David Löffler "nähert sich dem Platz an", wie es Beck formuliert. Der Kreuzbandpatient wird in der kommenden Woche zumindest wieder Passübungen mitmachen können.
Klassenerhalt fix: Die Vilzinger können befreit aufspielen. – Foto: Frank Scheuring
Das sagt Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum vor der kurzen Auswärtsfahrt nach Niederbayern: "Wir freuen uns alle aufs Derby, das wird ein cooles Spiel. Für Hankofen geht's um alles, dementprechend werden sie bildlich gesprochen mit den Messern zwischen den Zähnen auf den Platz kommen. Darauf stellen wir uns ein und wollen den Derbysieg holen."
Personalien DJK Vilzing: Die angeschlagenen Paul Grauschopf und Simon Sedlaczek konnten gegen Buchbach nur Kurzeinsätze absolvieren. Ob es gegen Hankofen schon wieder für mehr reicht, wird sich kurzfristig entscheiden. Jonas Goß ist nach seiner Sperre wieder mit dabei. Sehr erfreulich: Martin Tiefenbrunner hat mit zwei Kurzeinsätzen gegen Bayreuth und Buchbach sein Comeback nach langer Verletzungspause gegeben. Ausfallen werden weiterhin die Langzeitpatienten Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger, Benedikt Fischer, Lukas Schröder, Daniel Steininger und Johannes Herrnberger.