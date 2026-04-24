Hankofen empfängt Vilzing zum Ostbayernderby: »Es ist relativ einfach«

Zuletzt schmerzlich vermisst in Hankofen: Tobias Lermer dürfte im Derby sein Comeback geben. – Foto: Charly Becherer

Am morgigen Samstag empfängt die SpVgg Hankofen-Hailing die DJK Vilzing zum Ostbayernderby in der Regionalliga Bayern. Eine große Kulisse dürfte garantiert sein. Die Ausgangslage dabei ist klar: Die Gäste aus der Oberpfalz können befreit aufspielen, ein weiteres Jahr in der höchsten Amateurklasse ist nach dem 3:0-Sieg vom Dienstag gegen Buchbach auch rein rechnerisch sicher. Für die "Dorfbuam" geht's im Kampf um den Klassenerhalt um alles. Wie schon vor einer Woche gegen den FC Augsburg II muss unbedingt sein Sieg her, sonst sinken die Chancen auf den Klassenerhalt auf ein Minimum. Im Hinspiel siegten die Vilzinger knapp mit 1:0. Anstoß zum Rückspiel im Maierhofer Bau-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr.