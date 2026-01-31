Hankofen, Eggenfelden, ein 6:1 - und überall zufrieden Gesichter Testspiel am Samstag: SpVgg Hankofen-Hailing vs. SSV Eggenfelden 1:6 von Helmut Weigerstorfer · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Die Dorfbuam und der "V" gaben mächtig Gas. – Foto: Paul Hofer

Auf den ersten Blick ist es etwas überraschend, dass nach einem deutlichen 6:1 die Vertreter beider Vereine zufrieden sind. Auf den zweiten Blick jedoch nicht. Denn sowohl Regionalligist SpVgg Hankofen-Hailing als auch Landesligist SSV Eggenfelden zeigten im direkten Aufeinandertreffen gute Leistungen - trotz der noch frühen Phase der Vorbereitung.

Was das Ergebnis betrifft, muss "V"-Manager Joe Stinglhammer sogleich einhaken. "Das 6:1 entspricht nicht dem Spielverlauf", macht der Rottaler Funktionär deutlich. "Bis zur 70. Minute war das ein sehr gutes Testspiel von uns - auf Augenhöhe mit dem Viertligisten." Man hätte gemerkt, dass beide Mannschaften "sehr stark im Training" sind. Dennoch konnte Eggenfelden den Angaben ihres Sportlichen Leiters zufolge auch spielerische Akzente setzen. "Wir haben von hinten raus die Dinge super gelöst. Zur Halbzeit müssten wir eigentlich führen." In der Schlussphase wurde es dann allerdings deutlich. Und das stört Stinglhammer etwas. Obwohl es nur ein Testspiel war. Und obwohl die Vorbereitung noch lange ist und genügend Zeit bietet, an gewissen Stellschrauben zu drehen. "Das waren unnötige Gegentore. Das darf so nicht passieren!", hadert der 41-Jährige, der aber insageamt von einem "sehr guten Vergleich" spricht.