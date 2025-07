Hankofen: Der Heimauftakt wird schon ein Fingerzeig

Klar, die SpVgg hätte liebend gerne Zählbares aus Buchbach mit nach Hause genommen. Ein Punkt oder gar ein Auswärtssieg war allerdings in weiter Ferne. Hankofens Coach Tobias Beck ordnet den ernüchternden Auftakt wie folgt ein: "Wir haben den Auftritt ausgiebig analysiert. Ich denke, Buchbach wird sich auch in dieser Spielzeit wieder in anderen Tabellenregionen bewegen als wir. Das ist eine eingespielte und starke Truppe. Bei uns dauert der Prozess der Mannschaftsentwicklung, der sich womöglich über die ganze Saison ziehen wird, weiter an."In der Hinsicht war Buchbach der SpVgg einen guten Schritt voraus. Beim amtierenden Vizemeister kann man verlieren, keine Frage, was aber Beck ärgerte: "Mich nervt, dass wir einfach nicht die Aktivität und die Intensität auf den Platz bekommen haben, wie wir es uns vorgenommen hatten. Das war zu wenig. Deshalb möchte ich dahingehend gegen Aschaffenburg schon auch eine Reaktion meiner Mannschaft sehen."Mit der Viktoria aus Aschaffenburg kommt nun ein Gegner an den Reißinger Bach, bei dem viele sagen werden: Wenn`s für den Klassenerhalt reichen soll, dann muss man die zuhause schlagen! Die Mainfranken mussten wie die "Dorfbuam" im Mai nachsitzen und haben auf der allerletzten Rille - im Elfmeterschießen in der Relegation - den Klassenerhalt im Mai gepackt. Mit Aytac Sulu hat ein Ex-Bundesligaprofi als Trainer das Ruder übernommen. Es soll eine Saison ohne Angst-Schweißperlen auf der Stirn werden. Der Auftakt allerdings lässt nichts Gutes erahnen: 0:4-Heimklatsche gegen die Profireserve der SpVgg Greuther Fürth. Für Beck hat das aber wenig Aussagekraft: "Wir müssen das Ergebnis ausblenden. Zum einen hat Fürth eine richtig gute Truppe, zum anderen hat Aschaffenburg einen neuen Trainer bekommen, eine neue Sportliche Leitung und muss zudem wieder einen Umbruch meistern. Da kann am Anfang noch nicht alles funktionieren." Hankofens Cheftrainer betont aber auch: "Ich sehe in Aschaffenburg einen direkten Konkurrenten. Vor allem zuhause sollten wir uns in solchen Spielen keine Ausrutscher erlauben. Wir wollen gegen die Viktoria drei Punkte holen."

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Bis auf den langzeitverletzten David Löffler (Kreuzbandriss) sind alle Mann an Bord. Auch Simon Pichlmeier, der nach seiner Platzwunde aus dem Test gegen Al-Nasr beim Auftakt in Buchbach pausieren musste, wird aller Voraussicht nach wieder dabei sein.