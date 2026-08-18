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Ligabericht
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Hankofen bockstark, "Spiele" wie im Rausch - Schalding abgewatscht
Dienstag - 6. Spieltag: Hankofen fügt dem bisher makellosen FC Pipinsried mit 3:0 die erste Saisonpleite zu +++ SpVgg Landshut feiert 6:2-Kantersieg gegen den TSV 1860 München II +++ SVS geht zuhause gegen Geretsried 1:5 unter
von Mathias Willmerdinger · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Ekstase am Hammerbach: Kenny Sigl hat soeben das 4:1 für die SpVgg Landshut erzielt gegen den TSV 1860 München II. – Foto: Alfred Brumbauer
Die SpVgg Landshut und die SpVgg Hankofen-Hailing haben am Dienstagabend in der Bayernliga Süd voll überzeugt! Die "Spiele" schoss die Junglöwen des TSV 1860 mit 6:2 aus dem Stadion, die "Dorfbuam" zeigten gegen das bisherige Überteam Pipinsried eine bockstarke Vorstellung und fügten dem Tabellenführer mit 3:0 die erste Saisonpleite zu. Der SV Schalding-Heining rutscht hingegen nach der dritten Pleite in Folge in die erste Krise der noch jungen Saison. Nach dem bösen 1:5 am Dienstagabend zuhause gegen den TuS Geretsried wird beim SVS sicher nicht einfach so zur Tagesordnung übergegangen werden.
Die beste Saisonleistung der "Dorfbuam" bescherte am Ende drei Punkte gegen den bisher verlustpunktfreien FC Pipinsried! Hankofen war von Anfang an voll da, keine 180 Sekunden waren absolviert, da zimmerte Tobias Gayring das Leder zum 1:0 in die Maschen (3.). Es entwickelte sich nun ein Spiel ganz nach dem Geschmack der Hausherren. Mit der Führung im Rücken konnten sie immer wieder Nadelstiche setzen. Hinten verteidigte die SpVgg konzentriert und konsequent. Kurz nach der Pause legte Lennard Stockinger das 2:0 nach (52). Pipinsried fand keine Mittel gegen die kompakten "Dorfbuam". Den Schlusspunkt setzte Lukas Käufl mit einem direkt verwandelten Freistoß in der Nachspielzeit (90.+3). Unterm Strich ein absolut verdienter Heimsieg von Hankofen und durchaus ein Fingerzeig an die Konkurrenz. Die Stimme zum Spiel gibt`s in Kürze...
Tobias Lermer (re.) und die SpVgg Hankofen ließen Spitzenreiter Pipinsried abblitzen. – Foto: Charly Becherer
Sternstunde für die SpVgg Landshut! Die "Spiele" spielte sich nach frühem Rückstand vor rund 1.200 Zuschauern gegen die Junglöwen in einen Rausch und schoss den blauen Nachwuchs von der Grünwalder Straße mit 6:2 aus dem ebm-papst-Stadion am Hammerbach. "Wir sind maximal unglücklich in die Partie gestartet. Ein abgefälschter Weitschuss fällt hinten rein", erklärt Landshuts Sportlicher Leiter Max Maier. Was er dann aber sah, ließ nicht nur sein Fußballherz aufgehen: "Wie sich die Mannschaft dann einmal geschüttelt hat und anschließend traumhaften Fußball gezeigt hat, das war schon beeindruckend. Wir haben völlig verdient dann zur Pause mit 3:1 geführt. Wir haben nach der Halbzeit so weitergemacht und mit dem Doppelpack kurz nach dem Seitenwechsel war die Messe gelesen. Riesenkompliment an unsere Jungs, das war heute von vorne bis hinten eine klasse Vorstellung. Das war beste Werbung für Bayernliga-Fußball."
Aber wie es halt immer so ist: Auch die schönsten Siege sind immer nur Momentaufnahmen, das weiß freilich auch Maier: "Wir genießen natürlich den Abend heute, aber ab morgen bereiten wir uns auf das schwere Auswärtsspiel am Samstag in Pipinsried vor."
Der TuS Geretsried feierte einen deutlichen Auswärtssieg in Schalding. – Foto: Simon Eiler
Nein, das war wahrlich nicht der Abend des SV Schalding-Heining! Die böse Heimpleite gegen einen vermeintlichen Gegner auf Augenhöhe dürfte die Sorgenfalten am Reuthinger Weg größer werden lassen. Was der SVS gegen Geretsried an Defensivverhalten anbot, hatte schlicht kein Bayernliga-Niveau. Die Gäste aus dem Oberland mussten nicht mal viel investieren, um regelmäßig zu ihren Treffern zu kommen. Gästetrainer Martin Grelics hatte wenig überraschend wenig auszusetzen am Auftritt seiner Elf: "Kompliment an meine Mannschaft! Das Spiel stand öfters auf der Kippe, Schalding war durch Umschaltmomente immer wieder gefährlich. Es gab eine Phase, die wir überleben mussten. Aber wir nehmen den deutlichen Sieg natürlich trotzdem gerne mit!"
Schaldings Coach Heiko Schwarz war hingegen bedient: "Eine verdiente Niederlage. Wir brauchen auch nix aufzudröseln... Wenn wir so verteidigen, hat das nichts mit Bayernliga-Niveau zu tun. Jetzt geht's darum, wie wir das annehmen und damit umgehen. Aber das war heute desolat verteidigt!"