Hankofen bockstark, "Spiele" wie im Rausch - Schalding abgewatscht

Ekstase am Hammerbach: Kenny Sigl hat soeben das 4:1 für die SpVgg Landshut erzielt gegen den TSV 1860 München II. – Foto: Alfred Brumbauer

Die SpVgg Landshut und die SpVgg Hankofen-Hailing haben am Dienstagabend in der Bayernliga Süd voll überzeugt! Die "Spiele" schoss die Junglöwen des TSV 1860 mit 6:2 aus dem Stadion, die "Dorfbuam" zeigten gegen das bisherige Überteam Pipinsried eine bockstarke Vorstellung und fügten dem Tabellenführer mit 3:0 die erste Saisonpleite zu. Der SV Schalding-Heining rutscht hingegen nach der dritten Pleite in Folge in die erste Krise der noch jungen Saison. Nach dem bösen 1:5 am Dienstagabend zuhause gegen den TuS Geretsried wird beim SVS sicher nicht einfach so zur Tagesordnung übergegangen werden.



Die beste Saisonleistung der "Dorfbuam" bescherte am Ende drei Punkte gegen den bisher verlustpunktfreien FC Pipinsried! Hankofen war von Anfang an voll da, keine 180 Sekunden waren absolviert, da zimmerte Tobias Gayring das Leder zum 1:0 in die Maschen (3.). Es entwickelte sich nun ein Spiel ganz nach dem Geschmack der Hausherren. Mit der Führung im Rücken konnten sie immer wieder Nadelstiche setzen. Hinten verteidigte die SpVgg konzentriert und konsequent. Kurz nach der Pause legte Lennard Stockinger das 2:0 nach (52). Pipinsried fand keine Mittel gegen die kompakten "Dorfbuam". Den Schlusspunkt setzte Lukas Käufl mit einem direkt verwandelten Freistoß in der Nachspielzeit (90.+3). Unterm Strich ein absolut verdienter Heimsieg von Hankofen und durchaus ein Fingerzeig an die Konkurrenz. Die Stimme zum Spiel gibt`s in Kürze... Die beste Saisonleistung der "Dorfbuam" bescherte am Ende drei Punkte gegen den bisher verlustpunktfreien FC Pipinsried! Hankofen war von Anfang an voll da, keine 180 Sekunden waren absolviert, da zimmerte Tobias Gayring das Leder zum 1:0 in die Maschen (3.). Es entwickelte sich nun ein Spiel ganz nach dem Geschmack der Hausherren. Mit der Führung im Rücken konnten sie immer wieder Nadelstiche setzen. Hinten verteidigte die SpVgg konzentriert und konsequent. Kurz nach der Pause legte Lennard Stockinger das 2:0 nach (52). Pipinsried fand keine Mittel gegen die kompakten "Dorfbuam". Den Schlusspunkt setzte Lukas Käufl mit einem direkt verwandelten Freistoß in der Nachspielzeit (90.+3). Unterm Strich ein absolut verdienter Heimsieg von Hankofen und durchaus ein Fingerzeig an die Konkurrenz. Die Stimme zum Spiel gibt`s in Kürze...

Tobias Lermer (re.) und die SpVgg Hankofen ließen Spitzenreiter Pipinsried abblitzen. – Foto: Charly Becherer









Sternstunde für die SpVgg Landshut! Die "Spiele" spielte sich nach frühem Rückstand vor rund 1.200 Zuschauern gegen die Junglöwen in einen Rausch und schoss den blauen Nachwuchs von der Grünwalder Straße mit 6:2 aus dem ebm-papst-Stadion am Hammerbach. "Wir sind maximal unglücklich in die Partie gestartet. Ein abgefälschter Weitschuss fällt hinten rein", erklärt Landshuts Sportlicher Leiter Max Maier. Was er dann aber sah, ließ nicht nur sein Fußballherz aufgehen: "Wie sich die Mannschaft dann einmal geschüttelt hat und anschließend traumhaften Fußball gezeigt hat, das war schon beeindruckend. Wir haben völlig verdient dann zur Pause mit 3:1 geführt. Wir haben nach der Halbzeit so weitergemacht und mit dem Doppelpack kurz nach dem Seitenwechsel war die Messe gelesen. Riesenkompliment an unsere Jungs, das war heute von vorne bis hinten eine klasse Vorstellung. Das war beste Werbung für Bayernliga-Fußball."



Aber wie es halt immer so ist: Auch die schönsten Siege sind immer nur Momentaufnahmen, das weiß freilich auch Maier: "Wir genießen natürlich den Abend heute, aber ab morgen bereiten wir uns auf das schwere Auswärtsspiel am Samstag in Pipinsried vor."