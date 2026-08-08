Hankofen bezwingt Kottern - auch dank Slapstick und Roter Karte

Torschütze Daniel Zormeier & Co. bejubeln den 1:0-Führungstreffer – Foto: Charly Becherer

Es dauerte zwölf Minuten, bis Hankofen jubeln durfte – und beim Führungstreffer hatte der Fußballgott offensichtlich eine ordentliche Portion Slapstick im Gepäck. Tobias Lermer schlug den Ball aus der eigenen Hälfte heraus weit nach vorne. Kotterns Keeper eilte aus seinem Kasten, verschätzte sich jedoch komplett und ließ die Kugel über sich hinweg springen. Damit aber noch nicht genug: Beim Versuch, den Ball noch zu erreichen, räumte der Schlussmann auch noch seinen eigenen Mitspieler Bär ab. Daniel Zormeier sagte artig „Danke“ und musste den Ball anschließend nur noch ins verwaiste Tor schieben – 1:0 für die Hausherren. Generell gehörten die ersten 30 Minuten klar den Gastgebern. Mit zunehmender Spieldauer fand allerdings auch Kottern besser in die Partie. In der 38. Minute schwächten sich die Gäste jedoch selbst. Kapitän Marco Schad ließ abseits des Spielgeschehens die Nerven durchgehen und zog Simon Pichlmeier an den Haaren zu Boden. Für den Schiedsrichter gab es daran wenig zu diskutieren: klare Rote Karte und damit ein herber Rückschlag für die Gäste. Hankofen nutzte die Überzahl noch vor der Pause. In der 42. Minute schlug Simon Pichlmeier einen weiten langen Ball in Richtung Strafraum. Brian Wagner startete im richtigen Moment, kontrollierte die Kugel hervorragend und blieb vor dem Tor cool. Mit einem souveränen Abschluss schob er zum 2:0 ein. Doch wer nun mit einer entspannten zweiten Halbzeit gerechnet hatte, wurde unmittelbar nach Wiederanpfiff eines Besseren belehrt. Kottern meldete sich zurück: Lukas Ender verlängerte einen langen Freistoß per Kopf, die Kugel landete bei Tim Lorenz, der aus wenigen Metern nachstocherte und den Ball über die Linie brachte – nur noch 2:1. Anschließend entwickelte sich eine offene Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Hankofen hatte mehrfach die Gelegenheit, den Deckel endgültig draufzumachen, ließ die Chancen jedoch liegen - Keeper Mormone parierte oft glänzend. Gleichzeitig stand die Defensive der Hausherren nicht immer so sattelfest, somit hatte auch Kottern die ein oder andere Chance, noch den Ausgleich zu erzielen. Am Ende reichte es trotzdem: Hankofen brachte die knappe Führung über die Ziellinie und durfte nach 90 Minuten über drei verdiente Punkte jubeln.