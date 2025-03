Hankofen bei den Bayern: Die Erinnerung macht Hoffnung

Das ganz besondere Flair, wenn auf Giesings Höhen im Grünwalder Stadion das Flutlicht angeht, lässt Fußballerherzen höher schlagen. Die Spielstätte mag wahrlich nicht mehr die modernste sein, versprüht aber nach wie vor einen ganz eigenen Charme. "Natürlich, so ein Auftritt im Grünwalder Stadion, zumal unter Flutlicht, wird für uns immer etwas ganz Besonderes sein", betont auch Hankofens Spielertrainer Tobias Beck. Der durchlebt gerade mit seinem Team eine schwierige Phase. "Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, das ist klar. Wir hoffen darauf, dass wir uns das schon in München holen können", liebäugelt Beck mit der Trendwende ausgerechnet bei der Profireserve des Rekordmeisters. Größer könnte die Diskrepanz in der Regionalliga kaum sein. Hier die zweite Mannschaft des Weltklubs, da der Dorfverein aus der niederbayerischen Provinz.

Vier Pleiten aus vier Spielen - die Bayern-Amateure sind nach der Winterpause nicht wiederzuerkennen!





Allerdings standen die Chancen für den Underdog selten so günstig, beim übermächtigen Gegner etwas mitzunehmen. Die Bayern-Amateure haben in der Winterpause erheblich an Qualität verloren. So wurden beispielsweise die Toptalente Adam Aznou (verliehen an Real Valladolid/Spanien) und Nestory Irankunda (verliehen an Grasshoppers Zürich/Schweiz) abgegeben, um sich im Ausland internationale Härte anzueignen und Spielpraxis zu sammeln. Anführer Timo Kern hat in der Winterpause seine Laufbahn beendet, Säulen wie Steve Breitkreuz oder Tarek Buchmann verletzten sich schwer. Die Folge: Ein Horrorstart mit vier Pleiten aus den ersten vier Partien - wahrlich nicht Bayern-like. Beck sieht allerdings weniger ein Qualitätsproblem: "Die Talente, die nachrücken, sind allesamt hochbegabt. Denen mangelt es sicher nicht an Qualität. Was ihnen fehlt, ist die Erfahrung im Herrenbereich."



Apropos Erfahrung: Die Erinnerungen ans letzte Duell zwischen den Bayern-Amateuren und der SpVgg dürfte den Niederbayern Hoffnung geben. Im September besiegte die Beck-Elf den FCB zuhause vor 1.800 Zuschauern fast sensationell mit 2:0. "Wir erinnern uns gerne ans Hinspiel", bestätigt Beck, der seine Elf auf Giesings Höhen nicht nur den Bus vorm eigenen Tor wird parken lassen: "Nur hinten reinstellen wird nichts bringen. Wir wollen mit dem Ball mutig agieren. Ich denke, der Platz im Grünwalder Stadion wird in einem guten Zustand sein, sodass wir auch spielerisch Akzente setzen wollen." An Unterstützung wird`s auch nicht mangeln. Den Mannschaftsbus wird ein zusätzlicher Fanbus in die Landeshauptstadt begleiten.

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Bis auf den nach wie vor pausierenden Daniel Hofer stehen alle Mann zur Verfügung.